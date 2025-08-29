De la Fuente sigue sin confiar en Joan García: ya hay lista de España

Ya tenemos la primera lista de convocados de España y por tanto del seleccionador Luis De la Fuente para los primeros partidos de clasificación de cara al Mundial que se jugarán en Bulgaria y Turquía en este parón de selecciones que arranca el lunes.

Esta es la lista de España:

El partido más importante del verano es contra el fuego. Esta CONVOCATORIA es un homenaje a las víctimas y un reconocimiento a las personas que se siguen jugando la vida a diario para salvar nuestros bosques y pueblos. Estamos con vosotr@s.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/nz8bAABKNX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2025

De la Fuente sigue sin confiar en Joan García a pesar de su fichaje por el Barcelona y llama como novedades a Jesús Rodríguez y al retornado Dani Carvajal.

Además en el anuncio de la lista De la Fuente ha hecho un homenaje a los bomberos y miembros de extinción de incendios que han ayudado este verano tan aciago para España.

Esta es la lista completa:

Porteros: Unai Simón, David Raya y Robert Sánchez

Defensas: Carvajal, Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo.

Centrocampistas: Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Mikel Merino, Gavi, Fermín.

Delanteros: Morata, Oyarzabal, Ferran, Dani Olmo