Cristiano Ronaldo ha firmado este sábado doblete en la goleada de la selección portuguesa ante Armenia (0-5), en partido de clasificación para el Mundial de EEUU, Canadá y México 2026.

El delantero del Al-Nassr, que cumplirá 41 años el próximo mes de febrero, lleva ya 38 dianas en las fases de clasificación para el Mundial y está a solo una del guatemalteco Carlos Ruiz (39), mientras que el argentino Leo Messi lleva 36, por los 35 tantos del iraní Ali Daei y los 31 del polaco Robert Lewandowski.

Su segundo tanto a Armenia, con un potente disparo desde fuera del área, fue un auténtico golazo:

RONALDO BROTHER YOU ARE 40 😭 pic.twitter.com/CzhnDDTcg6 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) September 6, 2025

CR7, que sigue con la puntería afinada, sigue en la pelea por establecer nuevos récords y el martes tendrá la posibilidad de igualar o incluso superar al Pescadito Ruiz en el partido que los lusos jugarán a domicilio frente a Hungría.

Cabe recordar que el crack de Madeira lleva 943 goles entre club y selección. Casi nada: en su cabeza rondan las 1.000 dianas y, viendo en qué momento de forma está, seguro que Cristiano lo acaba consiguiendo.