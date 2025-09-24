Los ultras de izquierda del Sevilla insultan al israelí Solomon y les responde con el gol de la victoria

Nuevo episodio de tensión con un deportista de Israel en España. Esta vez tuvo lugar en el Sánchez Pizjuán durante la disputa del partido de Liga entre el Sevilla y el Villarreal que se saldó con victoria visitante por 1-2.

En el cuadro castellonense milita el delantero israelí Solomon que salió al campo en el minuto 83 para intentar ayudar a su equipo a lograr la victoria. Justo al salir al campo, pitos, insultos y cánticos ofensivos desde la grada ultra del Sánchez Pizjuán donde se sitúa el grupo radical de izquierdas llamados los Biris.

Así fue el recibimiento:

El hostil recibimiento de la afición del Sevilla FC a Manor Solomon, futbolista israelí del Villarreal, recibido con banderas de Palestina y cánticos contra Israel.@noticiasmira pic.twitter.com/DJziqeGMf6 — Daniel Saldaña (@Daniel_SM9) September 23, 2025

Lo que no esperaban los ultras del Sevilla es que poco después el propio Solomon fuese el causante de la derrota del equipo andaluz con el 1-2. Este fue el gol de Solomon:

¡A ESTE TÍO YA LE HAN ENCARGADO LA ESTATUA EN LA CERÁMICA! 🎩 La jugada de Mikautadze para regalarle el gol de la victoria a Solomon es para ponerla en las escuelas y en los museos 🪄#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/aUvBSyDcX5 — DAZN España (@DAZN_ES) September 23, 2025

"Hola groguets. Estoy muy contento por mi primer gol y la victoria. Endavant Villarreal", dijo el jugador israelí en la cuenta del club sin hacer mención ninguna a los insultos recibidos.

Hay que mencionar también que antes del partido los Biris ya avisaron de sus intenciones con este mensaje: "Este defensor del genocidio visita nuestra casa, nosotros lo tenemos claro... ¡En Nervión no hay espacio para sionistas!".