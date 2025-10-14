Otro show de Laporta: juega al escondite inglés con agarrón final a la presentadora

Hace pocos días se estrenaba 'Bestial', el nuevo programa de la presentadora Bibiana Ballbè en TV3. Cómo no, el mandatario culé volvió a cumplir con las expectativas y las imágenes de él jugando al escondite inglés se han hecho virales.

Estas son las imágenes:

En las imágenes se puede ver a Laporta jugando al escondite inglés contra personajes de la televisión como Santi Millán o la cantante Soraya. Laporta acaba ganando el juego y no duda en agarrar a la presentadora por la cintura ante las risas del respetable.

Para completar el espectáculo, Laporta dejó una curiosa frase viniendo de un presidente del Barcelona: "Un presidente del Barça debe ser responsable, debe decir siempre la verdad porque el Barça solo tiene una palabra. No puedes creer a nadie, pero a ti te deben creer y para que te crean debes cumplir lo que dices. Debe querer al Barça con locura y debe querer a la gente. Debe poner los intereses del Barça y de la gente por delante de los suyos".

Además Laporta volvió a tirar de independentismo para hablar del ADN del club: "Debe ser muy comprensivo porque el Barça es inclusivo, debe aceptar muchas formas de pensar, de ideología. El Barça es Més que un Club porque representa al país, pero a la vez es un club global. La grandeza del Barça es que admite a todo el mundo y barcelonistas tenemos en todo el mundo, en los cinco continentes".