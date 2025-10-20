El exfutbolista uruguayo, Diego Forlán, ha sufrido una grave lesión este fin de semana mientras participaba en un partido amateur en Montevideo. El incidente tuvo lugar durante el clásico entre Old Boys y Old Christians, correspondiente a la categoría de mayores de 40 años de la Liga Universitaria de Deportes de Uruguay.

El encuentro terminó con una victoria contundente de 4-1 para Old Boys, equipo donde milita Forlán desde 2022. Paradójicamente, Forlán había tenido una actuación brillante al anotar dos goles antes de su lesión. El delantero sufrió un percance al tratar de rematar un balón y, como consecuencia, sufrió tres costillas rotas y un neumotórax.

Según El País de Montevideo, el exjugador de Atlético, Villarreal, Manchester United o Peñarol escribió desde el hospital para tranquilizar a los seguidores. Forlán fue el encargado de explicar lo que le había sucedido, asegurando que se encontraba con "tres costillas rotas, las 4, 5 y 6, y un pequeño neumotórax en el pulmón". Y añadió que no era algo de un día… "Me van a ingresar y poner un caño para drenar. Me quedo ingresado hasta el martes. En 20 años como profesional nunca me pasó esto".

Pero, ¿cómo fue la secuencia del golpe? Forlán quedó tendido en el suelo después de intentar un remate y exculpó a su rival: "yo voy, defino y lo veo porque en un momento, cuando encaro, veo que le gano a Quique y veo que Josema se va para adentro. Y ahí engancho para adentro, para que me quede para la zurda y pegarle. Ahí sale Josema a cortar el tiro, yo le pego, salto y ahí para mí o lo toco yo o Josema me toca, pero fue la jugada, no tuvo culpa. La verdad que no tuvo culpa y ahí es donde yo quedo desequilibrado, me desequilibra y quedo en el aire".

Pero, el mayor problema no fue el golpe sino que el brazo del jugador quedó atrapado debajo de su pecho durante la caída, y fue su propia mano la que, al impactar contra su cuerpo, provocó la fractura de las costillas. Las consecuencias fueron inmediatas: "Enseguida no podía respirar, no encontraba aire, no encontraba posición. Era un dolor constante que no se me iba. No se me iba hasta que llegué al hospital", describió Forlán sobre los momentos posteriores al golpe.

¿Qué hace Diego Forlán desde que colgó las botas?

No hay que olvidar que Diego Forlán se retiró del fútbol profesional en agosto de 2019 tras una ilustre carrera que incluyó clubes como Manchester United, Atlético de Madrid, Villarreal, Independiente y Peñarol. Tanto que se llegó a consagrar como el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 y ganó la Bota de Oro como máximo goleador de LaLiga en la temporada 2008/09.

Pero nunca abandonó el deporte… De hecho, a sus 46 años, continúa compitiendo en la categoría de veteranos con Old Boys, donde busca el tetracampeonato junto a su equipo, que actualmente comparte el liderato con 46 puntos.

Destacar que su pasión por el deporte lo ha llevado incluso a comenzar en el mundo del tenis profesional, debutando en el Challenger de Montevideo en 2024. Una desafortunada lesión frena en seco, por ahora, su actividad deportiva alejado de los focos.