Rodrigo no está bien: ¿Contará España con su Balón de Oro en el Mundial?

Por desgracia para la vigente campeona de Europa sigue habiendo peligro español para el Mundial porque como contamos hace unas semanas, algo pasa con la rodilla de Rodrigo. El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, avisó a principios de octubre de los problemas serios del centrocampista español tras su lesión de rodilla del curso pasado.

"En el entrenamiento anterior al partido, Rodri me dijo: 'No puedo jugar. Tengo mucho dolor en mi rodilla, no puedo jugar'", comentó Pep explicando por qué no estaba disponible el internacional español en ese momento.

Ahora en la previa del Villarreal-Manchester City, Guardiola insiste en los problemas de Rodrigo:

"Rodri se va a recuperar bien y volverá bien. Seguro que volvemos a ver su mejor nivel", Pep Guardiola. #ElTercerTiempo pic.twitter.com/0GnhJPLBB2 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 20, 2025

"Intentamos que Rodri no tuviera esos retrocesos, pero por desgracia ha tenido uno o dos desde el principio de Liga. Si Rodri estuviera bien lo alinearía casi cada día, pero es la situación en la que está", comenta Pep.

Por suerte para España, Guardiola es optimista a pesar de esos retrocesos: "Rodri ahora se va a recuperar bien y volverá bien. Y en ese momento intentaremos dar los minutos para que no vuelva a recaer". Rodrigo, eso sí, no estará ante el Villarreal.