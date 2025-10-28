El Atlético fichó a Baena para esto: así fue el primer golazo del 10 rojiblanco

El Atlético de Madrid rompió su gafe fuera de casa y en parte lo hizo por golazos como el que marcó Baena para el 0-2 definitivo ante el Betis. Un gol que ya hace salivar a los aficionados colchoneros con lo que puede venir en el futuro.

Este fue el golazo de Baena:

El ex del Villarreal recibió el balón de Julián Álvarez, que logró meter el centro desde la derecha aunque no de la mejor manera. Baena cogió la pelota en el segundo palo, fintó hacia un lado y la clavó en el ángulo.

El Atlético fichó a Baena para esto: calidad y golazos. Ya marcó un buen tanto ante Osasuna en la anterior jornada, pero el genial pase de Julián fue destrozado por la nefasta interpretación del VAR por un supuesto fuera de juego de Griezmann.

Eso sí, Baena sigue jugando solo 60 minutos con el Atlético y también con la Selección. Se está cuidando mucho su regreso y el Cholo le quitó a la hora de partido.