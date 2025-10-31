Gabi le planta cara a Vinícius: "Dice que España es racista... ¿Qué cojones pasa aquí?"

Salvó al Zaragoza el año pasado, pero no ha podido con la batidora de entrenadores que es el conjunto maño actualmente. Gabi, exjugador y excapitán del Atlético de Madrid y penúltimo entrenador del Zaragoza, habló en la Cadena SER sobre muchas cosas y ojo, le plantó cara a Vinícius.

"Pone a prueba todos los días a toda la gente que tiene alrededor. Para mí era de esperar, el que tiene que tomar cartas en el asunto es el entrenador", comentó al inicio de la entrevista Gabi.

El ex del Atlético fue aumentando el tono según pasaba la conversación y quiso defender a España de lo que Vinícius ha dicho de nuestro país: "Todos los días juzgas a compañeros, a un entrenador, a un país diciendo que todos somos racistas. ¿Qué cojones está pasando? Creo que no es el camino para mí. Todos los días estamos todos a prueba para Vinícius, ¿esto qué es?".

El excapitán del Atlético de Madrid, ahora entrenador, también se refirió a sus gestos: "Los gestos y aspavientos es lo que más detesto en un futbolista, que te pongan a prueba en público... Todo lo que quieras de puertas para adentro, ningún problema...".

Respecto a Lamine Yamal, otro jugador joven de nuestra Liga, Gabi comentó que su entorno no es el mejor para crecer tranquilo: "No sé si le sobra algo, pero está yendo más rápido fuera del campo que dentro. Es un pedazo de futbolista, pero lo que vemos en su entorno no le favorece. Tiene una responsabilidad y alguien le tendrá que ayudar, no querer matarlo".

Además Gabi habló de su Atlético. Cree que ofensivamente es un equipo totalmente diferente: "Este no es el Atleti de siempre, me gusta mucho de medio campo hacia arriba. El Cholo me ha dado consejos como jugador y ahora me los da como entrenador. No soy entrenador por él, pero me ha ayudado mucho a entender un vestuario".