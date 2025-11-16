Solo un 'pero' en el imponente Bernabéu: califican de "cutre" el show del descanso

El Santiago Bernabéu lució imponente en el partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. El himno de ambos países, la salida al campo, el ambiente, el videomarcador... todo lució como debería lucir en uno de los mejores estadios del mundo, pero no todo fue tan sobresaliente.

Solo hubo un 'pero' en el imponente Bernabéu y es que mucha gente calificó de "cutre" el show del descanso cuando en principio iba a ser uno de los platos fuertes del día.

Este fue el show:

MADRID BAILA AL RITMO DE BIZARRAP Y DADDY YANKEE 💃🕺🇪🇸#MundoNFL | #NFLMadridGame pic.twitter.com/Egfyq4OKH9 — Mundo NFL (@MundoNFL) November 16, 2025

La gente se quejó del mal sonido del estadio y sobre todo de una actuación demasiado simple. El show fue pegado a una banda, no en el medio del campo como se suele hacer en otros eventos. Daddy Yankee estuvo subido en una plataforma y apenas se movió durante su canción. Y la canción de Quevedo fue... sin Quevedo. Bizarrap solo puso dos canciones y se marchó.

Pese a esto, el balance general del evento fue de sobresaliente con un estadio que ha maravillado al mundo con un choque histórico.