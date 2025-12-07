Toni Kroos elige su 11 histórico: ¿cuántos madridistas hay?

Es uno de los exjugadores más activos que hay actualmente ya sea en el podcast que tiene con su hermano o en declaraciones para medios de comunicación. Hablamos de Toni Kroos. El alemán ha elegido su 11 histórico y ha dejado alguna que otra sorpresa.

Empieza el once con la portería y sorprende relativamente que Toni Kroos elija a Neuer y no a Thibaut Courtois. Decimos relativamente porque fue compañero de ambos y se ha decantado por el portero que le acompañó en la selección de Alemania.

En la defensa, dos compañeros del Real Madrid para el lateral izquierdo y el eje de la zaga. Marcelo y Sergio Ramos. En el lado diestro, Paolo Maldini del Milan y Lahm del Bayern de Múnich.

En el medio, no podía faltar su compañero en el Real Madrid, Luka Modric. Junto al croata el que fuese su entrenador, Zinedine Zidane. Y completa el medio Leo Messi, que no suele jugar en esa posición tan retrasada, pero Kroos le considera creador de juego y le pone en el medio.

En la delantera, todos los Ronaldos posibles. Está Cristiano Ronaldo. Se suma Ronaldo Nazario como 9. Y finaliza el tridente de ataque con el gran Ronaldinho Gaucho. Todos Ronaldos y todos jugadores que han estado en la liga española.