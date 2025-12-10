Dos partidos de sanción para Carvajal, Carreras y Endrick

El Comité de Competición ha confirmado un triple castigo para el Real Madrid tras el partido del pasado domingo contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu (0-2), correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga. Los españoles Dani Carvajal y Álvaro Carreras y el brasileño Endrick reciben dos partidos de suspensión cada uno, aunque por causas diferentes, según la resolución dada a conocer este miércoles.

Endrick recibe dos partidos por protestas al equipo arbitral, Carreras también es sancionado con dos encuentros por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros y Carvajal suma otros dos partidos por el mismo motivo.

El acta del colegiado Alejandro Quintero González detalló la expulsión de Fran García, con dos infracciones prácticamente consecutivas (ms. 63 y 64) que encendieron el ambiente en el feudo madridista. Y en los instantes finales, las protestas de varios jugadores —entre ellos Rodrygo, Fede Valverde y el propio Carreras— se encargaron de echar más gasolina al fuego en un partido ya desbordado en lo emocional.

Pero la cosa no acabó ahí. Endrick abandonó la zona de suplentes para encararse con el cuarto árbitro y tuvo que ser frenado por miembros del banquillo, una acción que quedó reflejada en el acta con detalle y que le costó la roja al brasileño.

Ya en el túnel de vestuarios, Carvajal apareció con un comentario directo a Quintero González: "El nivel que das y llorando luego en rueda de prensa", le dijo al colegiado el lateral de Leganés, que está previsto que siga alejado de los terrenos de juego hasta finales del próximo mes de enero.