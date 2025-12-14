Siete goles en un partido oficial. Eso es lo que logró Edward Joseph Ted Drake hace ya 90 años. Un registro histórico: nadie, desde entonces, lo ha superado en la elite. Una tarde eterna, que se produjo el 14 de diciembre de 1935...

El partido enfrenta por un lado al Aston Villa, uno de los mejores equipos del país, con seis futbolistas internacionales con Inglaterra, por aquel entonces considerada imbatible. Por el otro, el Arsenal. El conjunto que domina el fútbol británico en los años 30. Heredero de la magia de Herbert Chapman. El Villa Park y casi 61.000 espectadores se congregan para disfrutar de lo que en aquella década puede considerarse el gran clásico del fútbol inglés.

El Arsenal llega a la cita con dos bajas importantes: Alex James y Joe Hulme. Además, su delantero centro, Ted Drake, había recibido un fuerte golpe durante la semana y salta al terreno de juego con la rodilla "muy atada", según se cuenta en las crónicas.

Pero poco importa. A la media hora, el resultado ya es de 0 a 3. Con los tres goles obra de Ted Drake. El primero, al aprovechar un pase largo de Pat Beasley. El segundo, tras otro pase largo ahora de Bastin. Y el tercero, rematando un servicio desde la banda nuevamente de Pat Beasley.

En la reanudación, en apenas 12 minutos, Drake suma otros tres tantos. El cuarto, aprovechando un error del central del Aston Villa, Tommy Griffiths. El quinto, tras otra asistencia de Bastin. Y el sexto, rematando de primeras tras un mal despeje. Minuto 58, 0-6, los seis goles de Ted Drake.

Pronto llegaría el séptimo, pero no vale: su remate se estrella en el larguero, y tras botar sobre la línea, aunque parece gol, el árbitro no lo concede.

El que sí que sube al marcador es el del honor del Villa, obra de Jack Palethorpe.

Pero Drake aún no ha dicho su última palabra. En el último minuto del partido logra el 1-7. Su séptimo tanto.

En aquel encuentro Ted Drake dispararía en nueve ocasiones. Todas a portería. Siete goles; un larguero que podría haber sido gol; y una parada del guardameta. Una barbaridad. Un registro para la historia.

Pese a aquella contundente victoria ante su mayor rival, el Arsenal no consiguería hacerse con el título de liga en la campaña 1935-1936. Aunque sí se proclamaría campeón de la FA Cup, con Ted Drake anotando el único gol en la final ante el Sheffield United (1-0)

Un goleador consumado

La hazaña lograda por Ted Drake el el 14 de diciembre de 1935 no fue una casualidad, ni fruto de un día inspitado. Nacido en Southampton, Inglaterra, el 16 de agosto de 1912, siempre, desde sus inicios, se caracteriza como un gran goleador.

Sin ir más lejos, la temporada anterior contribuiría con 42 goles al título de liga del Arsenal. Drake, de hecho, lideró la tabla de goleadores en cada una de sus cinco temporadas completas con los cañoneros. En total, 136 goles en 182 partidos.

También marca con la selección inglesa, que por aquella época no disputa campeonatos oficiales al considerarse superior a todas las demás como inventores que eran del fútbol. Sí disputa amistosos. Y Drake, en cinco partidos, suma seis goles con Inglaterra.

Unas cifras, unos registros, que de no haber sido por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, sin duda hubieran sido mucho mayores.

Pero poco importa. Lo logrado aquel 14 de diciembre de 1935 es historia del fútbol. Nunca nadie, en ninguna competición de elite, ha conseguido superar la hazaña. Van 90 años. Y veremos cuántos años más deben pasar para que alguien logre, por lo menos, igualarle...