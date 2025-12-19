Menú
Fútbol

La crítica más dura de Laporta al Real Madrid: "Tienen un bodrio de televisión, vomitan mentiras e intoxican"

El presidente del Barcelona aprovechó la cena de Navidad del club para lanzar un durísimo ataque al eterno rival.

El presidente del Barcelona aprovechó la cena de Navidad del club para lanzar un durísimo ataque al eterno rival.
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. | EFE

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, cargó contra Florentino Pérez y el Real Madrid durante un acalorado discurso este jueves en la cena de Navidad del club azulgrana, y le recordó al eterno rival que el "Barça vuelve a estar fuerte".

"Supongo que sabéis a quién me estoy refiriendo, a quienes son artífices de campañas permanentes de desprestigio a nuestro escudo y de nuestras esencias. Eso no lo vamos a permitir", dijo Laporta, hablando de la "envidia" que despiertan en la capital en un tono que cada vez fue ganando contundencia y volumen.

"Son estos que practican el cinismo y una prepotencia desmesurada; son estos que tienen un bodrio de televisión desde el que solo vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente", añadió, sin mencionar al eterno rival esta vez.

Laporta agradeció a los presentes que el club azulgrana vuelve a estar "fuerte", además de desear un 2026 con títulos. "A estos lo que les digo es que el Barça vuelve a estar fuerte, dentro y fuera del campo. Mientras ellos destruyen, intentan borrar la historia o desvirtuarla, no lo conseguirán, nosotros estamos construyendo una etapa esplendorosa de la historia del Barça", afirmó.

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal