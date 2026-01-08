Menú
Momento tenso: Valverde no quiso pedir perdón por perder 5-0 ante el Barcelona

El Athletic firmó un pésimo partido ante el Barcelona y cayó en semifinales de la Supercopa de España.

Momento tenso: Valverde no quiso pedir perdón por perder 5-0 ante el Barcelona | Twitter

El Barcelona firmó la mayor goleada de la Supercopa de España en las seis ediciones disputadas en Arabia Saudí ganando por 5-0 al Athletic en un partido que no tuvo ni siquiera una primera parte competida. 4-0 al descanso y 5-0 final. Y jugando sin Lamine Yamal

Los jugadores del Athletic sí pidieron perdón por la derrota, pero es algo que no compartió su técnico, que se negó a hacerlo en rueda de prensa.

Valverde no quiso pedir perdón:

"Yo no suelo hacer eso ni me gusta hacerlo. Porque yo parto de la base de que nosotros hacemos todo lo posible e imposible por preparar y ganar cada partido", sentenció Ernesto.

Valverde añadió además que no es algo que ocurra habitualmente: "Lo de hoy no es algo que se repite habitualmente. Somos un equipo que planta cara siempre y que intenta llevar los partidos al máximo... pero hoy ha sido, no sé, algo que generalmente no nos ocurre. Quizá el esperar más atrás pensábamos que nos iba a ir mejor y no ha sido así... pero hay que hacer frente a la situación".

