Simeone marca la hoja de ruta del Atlético en el mercado: "Mejor calidad que cantidad"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que no le preocupa poder afrontar la segunda parte de la temporada con menos jugadores que cuando empezó el curso, ya que considera "mejor calidad que cantidad", y ha recalcado que tiene toda su "concentración" en el partido de LaLiga EA Sports de este domingo ante el Deportivo Alavés.

"Lo hablamos con Mateu Alemany, con Carlos -Bucero-, con Miguel Gil Marín... Estamos trabajando en consecuencia de lo que siempre digo, mejor calidad que cantidad", declaró en rueda de prensa. "Estamos trabajando en consecuencia de lo que el equipo necesita. Cuando salga algo de lo que el club y nosotros estamos pensando, informaremos", añadió.

En este sentido, no mostró preocupación por contar con cuatro fichas menos tras las salidas confirmadas. "Me conocen, saben que voy partido a partido, intentando analizar con la mayor concentración al rival que tenemos mañana. A partir de ahí, nos comportaremos, pensando solo en el partido de mañana, en el que volveremos a estar con nuestra gente, que hace un mes que no estamos. Necesitamos el afecto y el cariño de nuestra gente. Creo que todos los chicos tienen ganas de hacer un buen partido", indicó.

En otro orden de cosas, habló de la competencia en la defensa. "Han tenido sus lesiones tanto José Giménez como Robin Le Normand, y paralelamente han aprovechado la oportunidad de jugar Marc -Pubill- y Hancko. Se les ve bien, saben que tienen una competencia importantísima con futbolistas muy importantes para nosotros como Robin y José. Ellos saben esperar, como les tocó esperar en su momento a Marc y a Hancko. Hancko puede jugar de lateral izquierdo en alguna oportunidad, se percibe que se siente más cómodo cuando juega de central; nos va a ayudar en algún momento, seguramente", advirtió.

"Confiamos en los cuatro porque son jugadores importantes. Hoy le está tocando empezar a Marc y a Hancko, pero en campeonatos largos, de muchos partidos, vamos a necesitar a todos. Cuando llamemos a Robin o a José no tengo ninguna duda de que estarán preparados para competir", prosiguió.

También se rindió al trabajo del francés Antoine Griezmann. "¿Qué más podemos hablar de Antoine? Es agregar la realidad y el presente. Es un futbolista siempre diferencial, con una jerarquía diferente al resto. El talento no se pierde, jamás, y lo necesitamos. ¿Cuánto? Lo que el equipo pida: 20 minutos, 90, 60... Según la necesidad del entrenador y lo que nos pueda dar. Esperamos que pueda seguir manteniendo toda esta ilusión que transmite, ya sea cuando le toca jugar o cuando no le toca jugar. Cuando está bien, transmite con su energía siempre cosas positivas para el equipo", subrayó, afirmando también que Thiago Almada está "preparado para competir" y "entusiasmado cuando le toca hacerlo".

Por otra parte, el técnico argentino comentó la renovación de su hijo, Giuliano Simeone, hasta 2030. "Lo importante es lo que le pasa a Giuliano. Ha merecido su renovación, ha hecho un grandísimo trabajo personal, desde un lugar que no es fácil, que es ser el hijo del entrenador. Se lo ha ganado con méritos de trabajo, humildad, constancia y exigencia. Le vamos a exigir aún más, porque tiene todavía cosas para dar", expresó, sin querer hablar de su posible renovación de contrato. "Sigo pensando en el partido a partido, que es lo único que me entusiasma", indicó.

Por último, el 'Cholo', que en 14 años en el Atlético ha visto pasar a 18 entrenadores por Real Madrid y FC Barcelona, analizó su situación. "No me puedo poner a detallar tantas cosas individuales. Cada situación es diferente a la otra, cada club es diferente al otro. Soy afortunado por haber tenido siempre la posibilidad de estar tantos años en el mismo lugar y lo único que siempre pienso es en el día de mañana, no hay más", finalizó.