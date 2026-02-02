"Con Arbeloa solo han cambiado las ruedas de prensa"

"¿Ha cambiado algo el Real Madrid con Arbeloa?". Con esta pregunta comenzó Sergio Valentín el Fútbol esRadio de este lunes. El conjunto blanco consiguió una agónica victoria ante el Rayo Vallecano, pero el fútbol no ha cambiado desde la llegada del nuevo entrenador. "Si acaso, han cambiado las ruedas de prensa y a peor", destacó Sergio.

Luis Herrero, quien dijo hace una semana que veía una línea ascendente en el Real Madrid, fue el primero en hablar de la nueva semana del Madrid con la derrota en Portugal. "Creo que hay una diferencia con Arbeloa, y es que hay más compromiso. Corren más, presionan algo más, pero parece que no nos basta. Tres defensas no son defensas. Me quedaba pasmado. No entiendo mucho pero los cambios tampoco los entendí. Se estaba desmintiendo así mismo. La gente no sabe donde tiene que estar y qué tiene que hacer", sentenciaba.

Mucho se debatió sobre "la anarquía" que hay en el Real Madrid y aunque todos coincidían que había jugadores que querían, no solo vale con la voluntad. "¿Por que quitó otra vez a Guler. Vale que te hayan dado ordenes, o no, y no quites a Vinicius y Mbappé pero, ¿por qué tienes que quitar a Guler?" se preguntaba Luis Herrero. Isidoro San José hubiera metido a Dani Ceballos en lugar de Bellingham para "ordenar al equipo". Y es que Jaime Ugarte ve en el andaluz al jugador que "le da criterio al centro del campo". Sergio, que estaba de acuerdo, añadía que "debería jugar, pero ser vendido en verano". El ex futbolista del Real Madrid volvió a recordar que Gonzalo "no es jugador de banda" y es que Luis Herrero "no entendió ninguno de sus cambios. ¿Por qué sacas a Gonzalo antes que a Rodrygo para jugar -en la derecha- dónde estaba jugando bien Rodrygo?"

Álvaro Arbeloa ha concedido dos días libres a los futbolistas, que no volverán a entrenar hasta el miércoles. "Pensaba que iban a aprovechar estas semanas, para compensar esa nefasta preparación física que dejó Xabi Alonso", dijo con ironía Sergio. Por cierto, ¿por qué no convoca a ningún canterano? ¿No iba a apostar por ellos? Raúl Asencio, sustituido al descanso, sigue jugando con una fisura", dijo.

Isidoro San José, que estuvo en el campo, detectó más pitos a Vinicius que metió el 1 a 0, un golazo. "Un jugador que mete un gol así, es un elegido. La gente le pide que haga más. No tan brillante, pero lleva este equipo hasta donde tú sabes", dijo Ugarte.