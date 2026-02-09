Laporta presume de "salvar al club" de la herencia recibida y entierra la Superliga

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha hecho balance de su segundo mandato en una entrevista a los medios del club, donde ha valorado el buen camino que sigue la entidad tras la "mala herencia" recibida. Asimismo, ha explicado su sintonía con LaLiga, UEFA y FIFA tras el adiós al proyecto de la Superliga.

"El balance es bueno. Hemos trabajado colectivamente para que la alegría se instale de nuevo en el barcelonismo", señaló Laporta desde el Spotify Camp Nou, asegurando que el aficionado culé está "viviendo un momento bonito". El dirigente encara ahora el proceso electoral que culminará el 15 de marzo buscando un tercer mandato, destacando como gran reto haber revertido la situación financiera mediante las palancas y la recuperación económica.

En el ámbito deportivo, Laporta defendió la apuesta por el técnico Hansi Flick y los jugadores de la casa para superar la crisis deportiva. "Lidero con pasión porque amo al Barça", añadió, subrayando que las decisiones se toman de forma consensuada con la Junta.

Sobre la política institucional, el presidente azulgrana abogó por la concordia con los organismos rectores. Laporta confirmó el abandono definitivo de la Superliga, un proyecto que, según sus palabras, se fue "deshilachando". Además, reconoció que la relación con el Real Madrid no es buena, calificando la situación actual de "incomodidad permanente".