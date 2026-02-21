Manolo González se rinde ante la "barbaridad" del Cholo Simeone

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, no ha escatimado elogios hacia su homólogo en el Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. En la rueda de prensa previa al choque liguero, el gallego ha calificado de "barbaridad" la trayectoria del argentino, asegurando que si el equipo rojiblanco "está donde está es gracias" al Cholo.

González ha lamentado la "poca memoria" que existe en el fútbol actual y ha recordado la situación del club madrileño antes de la llegada de Simeone. "Cuando llegó, no iba a la Champions cada año; estaba jugando por no descender", ha señalado, poniendo en valor que haya logrado ganar Ligas y llevar al equipo a dos finales de Champions.

Respecto a la delicada situación del Espanyol, el técnico ha instado a su vestuario a mantener la calma y "tener la cabeza en su sitio". Ha insistido en que "todos los equipos tienen momentos malos", citando como ejemplo al Real Madrid, y ha marcado como prioridad "recuperar la fiabilidad defensiva" en su visita al Metropolitano.

Para Manolo González, la clave para revertir la dinámica pasa por lograr una victoria que aporte "estabilidad emocional". El preparador ha sido pragmático al afirmar que, más allá de las sensaciones o el juego, "lo único que vale es ganar" para salir del bache.