El Mallorca ha anunciado este jueves la contratación del argentino Martin Demichelis (Córdoba, 1980) como nuevo entrenador hasta final de temporada, con opción a un año más adicional, en sustitución del destituido Jagoba Arrasate.

El técnico argentino llegará a la isla en las próximas horas para presenciar el encuentro del sábado frente a la Real Sociedad y ponerse al mando del equipo en el próximo entrenamiento.

Demichelis presume de un amplio currículum como futbolista profesional, y conoce la Liga española tras su paso por el Málaga y el Atlético de Madrid, aunque no llegó a debutar en el club colchonero al ser traspasado al Manchester City.

En los banquillos, el cordobés ha dirigido al filial del Bayern de Munich alemán, a River Plate en Argentina, donde se ganó una buena reputación, y a Monterrey en México, donde terminó destituido antes de cumplir un año como entrenador.

Ahora, Demichelis llega a Mallorca en lo que será su estreno en los banquillos europeos con la misión de salvar la categoría en un equipo que actualmente se encuentra en puestos de descenso con 24 puntos.

El nuevo entrenador tendrá 13 partidos para conseguir un objetivo viable a estas alturas de la temporada, ya que se encuentra solo a un punto de la salvación y cuenta con una plantilla diseñada para encontrarse luchando por cotas más altas en este momento