Trump recibe al Inter Miami en la Casa Blanca y la izquierda ataca a Messi por acudir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido este jueves a la plantilla del Inter Miami en la Casa Blanca para celebrar la consecución de la pasada edición de la liga norteamericana de fútbol. Durante el acto con los vencedores del campeonato, el mandatario estadounidense ha centrado buena parte de su atención en el jugador argentino, al que ha dedicado encendidos elogios ante los medios de comunicación y las diversas autoridades presentes.

"Tengo el distinguido privilegio que ningún presidente de Estados Unidos ha tenido de dar la bienvenida a la Casa Blanca a Leo Messi", afirmó Trump. En su extenso discurso, flanqueado por toda la expedición del equipo de Florida, el líder político sorprendió a los asistentes al entrar en el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia del balompié. Trump recordó que tuvo la oportunidad de ver en acción a Pelé durante su etapa en Nueva York, un hito que abrió las puertas al posterior crecimiento del deporte en el país. "¿Quién es mejor, Pelé o Messi? Estoy de acuerdo, creo que Messi es mejor, pero Pelé era muy bueno", sentenció.

El dirigente norteamericano también tuvo palabras para otro de los grandes iconos recientes del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, al que recibió en fechas recientes. El presidente los calificó de "grandes campeones, deportistas, gente que ama lo que hace y lo hace bien". Asimismo, valoró de forma muy positiva la decisión del futbolista rosarino de aterrizar en suelo estadounidense para competir en la Major League Soccer. "Viniste y ganaste, es muy difícil (...) Viniste y ganaste con toda la presión", destacó, para luego añadir que el jugador atesora cuarenta y siete títulos y es el jugador más valioso del último campeonato mundial. "Podías haber ido a cualquier parte del mundo, a cualquier equipo, y elegiste venir a Miami", concluyó Trump, emplazándole a verse en el Mundial de 2026. Eso sí, la izquierda no ha dudado en criticar a Messi en las redes sociales por acudir a este acto con Trump.

Más allá del ámbito puramente deportivo, la comparecencia en la residencia presidencial sirvió para que el presidente abordara cuestiones internacionales de máxima relevancia. Antes de centrarse en los éxitos del equipo floridano, Trump dedicó los primeros compases de su intervención a proporcionar una actualización sobre los movimientos militares en Oriente Medio. En concreto, se refirió al ataque a Irán, asegurando que están "demoliendo a cada hora" al régimen asiático en una operación de una magnitud que "nadie pensó que era posible". Según relató ante las cámaras, las autoridades extranjeras intentaron buscar una salida diplomática de última hora frente a la ofensiva. "Preguntaron por un acuerdo, les dije que era un poco tarde", expuso, reafirmando la posición de su gabinete en materia de política exterior.