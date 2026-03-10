Atlético- Tottenham y la final de la Recopa 1963

Tottenham y Atlético de Madrid juegan este martes en el Metropolitano y sólo existe un precedente en la historia, la final de la Recopa de Europa que ambos equipos disputaron el 15 de mayo de 1963 en la localidad holandesa de Rotterdam.

Fue una final de infausto recuerdo para el Atlético que perdió 5-1 ante los británicos que lograban su primer título europeo, también el primero de un equipo inglés en la historia. El gol de Collar para los españoles tan solo significó el 3-1 porque los británicos ya habían hecho tres y en la segunda parte hicieron dos más. Los de Bill Nicholson lograron el título.

En el Atlético una alineación de lujo pero que no tuvo su día aquella tarde. Medynabeitia, Rivilla, Griffa, Rodriguez; Ramiro, Glaria, Jones, Chuzo, Adelardo; Mendonça, Collar

Los ingleses salieron con Brown; Baker, Norman, Henry; Blanchflower, Marchi, Jones, White, Bobby Smith; Greaves, Dyson

Fue el comienzo de una gran década del fútbol inglés consolidada luego con el triunfo del United en la final de la Copa de Europa 1968 y el Mundial ganado por la selección en 1966. Los Spurs consiguieron ganar dos Copas de la UEFA en 1984 y 2025, y el Atlético tres Europas League desde entonces. La de 2010 ante el Fulham, 2012 ante el Athletic y 2018 ante el Marsella

Este pasado lunes recordamos en "Football is coming home" en El Primer Palo con Juanma Rodríguez aquel partido de hace 63 años