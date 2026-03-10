El exinternacional belga Eden Hazard dice no estar sorprendido por el rendimiento del que fuera su compañero Vincent Kompany como técnico del Bayern Múnich porque se formó con Pep Guardiola, de quien el antiguo madridista dijo que es "probablemente, el mejor entrenador de la historia".

"¡Fue un jugador de primer nivel! (...). Ahora bien, ¿iba a convertirse en uno de los mejores entrenadores del mundo? Eso nunca se puede saber. Durante su carrera pasó muchos años con quien probablemente sea el mejor entrenador de la historia, Pep Guardiola", dijo Hazard en una entrevista en la radiotelevisión pública RTBF.

El que fuera capitán de los Diablos Rojos y atacante del Lille, Chelsea y Real Madrid durante su carrera como futbolista estuvo a las órdenes de Marc Wilmots, Roberto Martínez, Claude Puel, Rudi Garcia, Roberto Di Matteo, Rafael Benítez, José Mourinho, Guus Hiddink, Antonio Conte, Maurizio Sarri, Zinedine Zidane o Carlo Ancelotti, entre otros.

Hazard siempre ha pensado que su excompañero y actual técnico del Bayern, que esta noche se medirá al Atalanta como visitante en octavos de final de la Liga de Campeones, reunía todas las condiciones para ser un buen entrenador.

"Ha vivido bastantes experiencias con el Manchester City, ha jugado en Bélgica, en Alemania... Acumuló mucha experiencia durante su carrera como jugador. Lo sabe todo de fútbol, y eso no me sorprende. También tiene la personalidad adecuada para decir las cosas, tiene mentalidad ganadora; estaban todos los ingredientes reunidos para que se convirtiera en un muy buen entrenador", agregó.

El exfutbolista, de 35 años, cree incluso que algún día Kompany se sentará en el banquillo de la selección de Bélgica, pero antes le gustaría ver al exdefensa al frente de más clubes de élite.

"Sería un buen seleccionador de los Diablos, eso es seguro al cien por cien, pero no tengo ganas de verlo ahora en ese puesto. Quiero verlo en el día a día con el Bayern, o con otro club como el City, por ejemplo. Vincent aún no ha cumplido 40 años, no lo veo al frente de los Diablos en los próximos cuatro o cinco años", concluyó.