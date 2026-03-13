¿Qué once sacará el Real Madrid de Arbeloa ante el Elche?

El Real Madrid vuelve este sábado a la competición doméstica (21:00 horas) con el objetivo de mantener su persecución por el liderato frente a un necesitado Elche CF. Los blancos llegan a esta vigesimoctava jornada de Liga con la confianza por las nubes después de su brillante victoria por 3-0 frente al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, pero conscientes de que un tropiezo en casa podría ser definitivo en su pulso con el líder de la competición.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa cuajó su mejor actuación de la temporada ante los ingleses, desplegando una versión solidaria y sacrificada que culminó con un espectacular triplete de Fede Valverde. Sin embargo, el regreso al estadio Santiago Bernabéu exige cambiar el chip rápidamente. El conjunto merengue, actualmente con 63 puntos, se encuentra a cuatro de distancia del primer clasificado, por lo que un triunfo es innegociable para seguir metiendo presión y olvidar, de paso, su último e inesperado tropiezo como local frente al Getafe CF.

El principal obstáculo para el técnico madridista será la extensa lista de bajas que asola a la plantilla. La enfermería blanca cuenta con inquilinos de peso como Kylian Mbappé —quien podría forzar para llegar a la vuelta en Inglaterra—, Jude Bellingham, Éder Militao o Rodrygo Goes, entre otros. Además, la sanción de Franco Mastantuono limita aún más el margen de maniobra de Álvaro Arbeloa a la hora de plantear rotaciones.

Ante esta situación, se espera que jugadores menos habituales den un paso al frente. Hombres como Dani Carvajal, Raúl Asencio, Fran García o Eduardo Camavinga apuntan a la titularidad para conceder un merecido descanso a pilares como el propio Valverde o Aurélien Tchouaméni. Será también una oportunidad de oro para que canteranos prometedores como Thiago Pitarch y Manuel Ángel Morán demuestren su valía en el primer equipo.

Por su parte, el cuadro visitante se presenta en la capital en una preocupante caída libre. Desde el inicio del año 2026, el conjunto ilicitano solo ha logrado sumar cuatro puntos de treinta posibles, unos números que le han abocado a asomarse peligrosamente a los puestos de descenso. Los pupilos de Éder Sarabia, que firmaron un notable inicio de curso, encadenan cuatro derrotas consecutivas lejos de su estadio y buscan puntuar en un escenario donde jamás han conseguido la victoria en toda su historia.

A pesar de las pésimas estadísticas a domicilio, los alicantinos se aferran a su capacidad goleadora para dar la sorpresa. El equipo franjiverde es uno de los conjuntos más anotadores de la zona baja de la tabla y confía en el olfato de delanteros como André da Silva o el exmadridista Álvaro Rodríguez para intentar rascar algo positivo en su visita a Concha Espina.