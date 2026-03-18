Acuerdo estratégico: Telefónica y la RFEF unen sus caminos hasta el Mundial de España

Telefónica y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han alcanzado un acuerdo estratégico por el que la compañía se convierte en socio patrocinador de las Selecciones Españolas de Fútbol hasta diciembre de 2030. Movistar será el operador oficial de telecomunicaciones de las selecciones nacionales masculina, femenina, Sub-21 y categorías inferiores. La colaboración refuerza la conexión entre fútbol, tecnología y experiencias digitales para millones de aficionados.

"La multinacional española Telefónica, propietaria de la marca comercial Movistar, se incorpora así a la familia de patrocinadores de la Real Federación Española de Fútbol, sumándose al proyecto de crecimiento y proyección internacional del fútbol español", anuncia la propia compañía española.

El resto del comunicado dice lo siguiente:

El acuerdo une a dos referentes de la marca España: Telefónica, la empresa de telecomunicaciones líder en España, y la Selección Española de Fútbol, uno de los símbolos deportivos con mayor capacidad de movilización social y proyección internacional. Hoy el fútbol es también una experiencia digital. Es uno de los contenidos que más conectan a millones de ciudadanos con la tecnología. También es uno de los espacios donde millones de personas consumen experiencias digitales de forma colectiva. Los aficionados viven los partidos a través de la televisión, el streaming, el móvil, las redes sociales o los datos en tiempo real, un ecosistema que conecta directamente con el papel de las redes y plataformas digitales de Telefónica. Para la compañía, este acuerdo se enmarca en su ambición de ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, acercando conectividad, contenidos y servicios a una de las experiencias colectivas más seguidas por la sociedad. El acuerdo se activa comercialmente bajo la marca Movistar, consolidando su posicionamiento como la plataforma de referencia en contenidos deportivos y experiencias para los aficionados en España. Telefónica se incorpora así al grupo de patrocinadores de la Real Federación Española de Fútbol en un momento especialmente relevante para el fútbol español y su proyección internacional.

Un ciclo clave para el fútbol español

La colaboración acompañará a las selecciones nacionales en un ciclo especialmente relevante para el fútbol internacional que incluye el Mundial 2026, el Mundial femenino 2027, la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030 que se celebrará en España.

España disputará el próximo verano la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México y, un año más tarde, será el turno de la Selección Española femenina, quien aspira a defender en el Mundial de Brasil 2027 su condición de vigente campeona del Mundo.

La Selección Española de fútbol suma a un nuevo compañero en el camino hacia sus próximos retos deportivos, en los que aspira a defender el número 1 que ocupan los equipos nacionales de la RFEF tanto en el ranking FIFA masculino como femenino de selecciones nacionales en todo el mundo.

La Selección Española es además uno de los grandes símbolos deportivos de España y una de las marcas país con mayor proyección internacional, capaz de generar orgullo compartido entre millones de ciudadanos.

Tecnología, fútbol y nuevas experiencias para los aficionados

Para Telefónica, este acuerdo conecta directamente con su ambición de ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, acercando conectividad, contenidos y servicios digitales a las experiencias que más valoran los aficionados.

Hoy el fútbol se vive de forma profundamente digital: a través de la televisión, el streaming, el móvil, las redes sociales o los datos en tiempo real, un ecosistema que conecta directamente con el papel que desempeñan las redes y plataformas digitales de Telefónica.

"Queremos ser la mejor vía de acceso al mundo digital para los ciudadanos y eso incluye ser los que ofrecen los mejores contenidos. Para eso debemos estar presentes en los momentos donde millones de españoles juntos comparten experiencias digitales únicas. El fútbol de la selección española es uno de esos momentazos. Acompañar a nuestra selección hasta 2030 refuerza nuestro objetivo y nuestra apuesta por los grandes momentos compartidos y plasma nuestro apoyo al talento español", señaló Marc Murtra, presidente de Telefónica.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha afirmado: "Es una magnífica noticia poder dar la bienvenida a Telefónica como nuevo patrocinador de las Selecciones españolas. Esta alianza no es solo un acuerdo comercial, sino la unión entre la empresa y el deporte que exporta marca España en todo el mundo. Que caminemos juntos es la mejor noticia en este tiempo de estabilidad y de éxitos deportivos, con las selecciones absolutas en el puesto número 1 del ranking FIFA".

Contenidos y experiencias para los aficionados

El acuerdo permitirá desarrollar nuevas iniciativas que conecten tecnología, entretenimiento y deporte. A través de Movistar Plus+, los usuarios podrán acceder a nuevos contenidos y experiencias vinculadas a las selecciones nacionales, reforzando el posicionamiento de Movistar como una de las grandes plataformas de contenidos deportivos en España.

El hecho de que el acuerdo incluya a la selección masculina, femenina y las categorías Sub-21 refuerza además valores clave asociados al deporte y a la propia compañía, como el impulso al talento joven y el compromiso con la igualdad y el desarrollo del fútbol femenino.

Entre otras iniciativas, el acuerdo permitirá desarrollar contenidos exclusivos con las selecciones en concentraciones y competiciones. También impulsará experiencias para clientes en partidos oficiales y campañas vinculadas a grandes torneos internacionales. Además, acercará la tecnología y la innovación al fútbol base y a la comunidad federada.