El Supremo rechaza la reclamación millonaria de Sandro Rosell por sus dos años en prisión

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso del expresidente del Barcelona Sandro Rosell contra la sentencia que le reconoció el derecho a ser indemnizado con 232.500 euros por los 645 días que pasó en prisión provisional en una causa en la que fue absuelto, y en la que reclamó 29,7 millones de euros.

Rosell estuvo en prisión preventiva por orden de la entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -ahora en el Tribunal Supremo- por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales en relación con presuntas comisiones por partidos de la selección brasileña y de un contrato con una marca deportiva, procedimiento judicial del que finalmente resultó absuelto.

El expresidente del Barcelona había solicitado una indemnización del Estado de 29,7 millones de euros por los perjuicios causados, tanto morales como económicos, derivados de la obligación de abandonar sus negocios durante ese tiempo, los gastos de su defensa legal y los costes de los desplazamientos de sus familiares a la cárcel para visitarlo.

En mayo de 2025, la Audiencia Nacional le reconoció el derecho a ser indemnizado con 232.500 euros, pero Rosell elevó al alto tribunal su reclamación millonaria por los 645 días que pasó en prisión provisional, entre mayo de 2017 y febrero de 2019.

Sin embargo, el Supremo ha inadmitido su recurso contra la sentencia de la Audiencia por carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Lo hace "por el casuismo que preside las cuestiones suscitadas, cuestionando la valoración probatoria efectuada por el tribunal de instancia, pretendiéndose realmente la obtención de un pronunciamiento (...) sobre la cuestión de fondo del pleito en un sentido diferente al acordado por la Sala", lo que resulta "incompatible con el vigente sistema casacional".

Asimismo, destaca que la sentencia de la Audiencia Nacional no contiene, ni tampoco Rosell lo justifica, un apartamiento deliberado de la jurisprudencia existente.