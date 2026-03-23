En libertad sin medidas cautelares el presunto homicida del aficionado del Racing

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha acordado este lunes dejar en libertad al hombre que fue detenido como presunto agresor de Mariano Gutiérrez, el aficionado del Racing de Santander fallecido este sábado en la capital cántabra. El trágico suceso se produjo antes de la celebración del encuentro de LaLiga Hypermotion que enfrentaba al equipo local contra el Albacete Balompié, tras una fuerte discusión entre ambos varones.

El arrestado, que se ha acogido a su derecho legal a no declarar, se encuentra en estos momentos investigado en la causa abierta por el juzgado por un presunto delito de homicidio imprudente. Pese a la gravedad del resultado, la jueza no ha impuesto medidas cautelares, por lo que el individuo únicamente tendrá la obligación de comparecer ante la autoridad judicial siempre que sea requerido para ello.

Esta decisión judicial va en estricta consonancia con la postura adoptada por la Fiscalía de Cantabria. El Ministerio Público ya había anunciado de manera previa que no solicitaría la imposición de ningún tipo de restricción de libertad para el investigado. Según el criterio del fiscal, la acción del detenido en ningún caso puede calificarse de "agresiva o violenta", definiendo el fatal desenlace como consecuencia de unos hechos "muy desgraciados".

De acuerdo con el avance de las diligencias policiales iniciales y la investigación policial, todo apunta a que durante el altercado verbal, el aficionado racinguista perdió el equilibrio, cayó al suelo de la vía pública y se golpeó la cabeza contra una alcantarilla que sobresalía del pavimento. Fue este violento e inesperado impacto lo que le provocó las graves lesiones que finalmente resultaron mortales.

Tras producirse el triste incidente, que tuvo lugar en la céntrica plaza de Simón Cabarga poco antes de las 16:00 horas del sábado, el herido, de 52 años, fue auxiliado de inmediato por algunos viandantes que se encontraban en la zona. El propio presunto agresor permaneció en el lugar de los hechos hasta la llegada de la Policía Nacional y de las urgencias médicas, momento en el que se procedió a su detención formal.

Resulta sumamente relevante para el contexto del suceso que el investigado, vecino de Santander al igual que el fallecido, mantuvo vínculos profesionales recientes con el Albacete Balompié. En concreto, trabajó para el club manchego entre los años 2022 y 2024 ejerciendo como coordinador del Área de Metodología y llegó a ser segundo entrenador de su conjunto filial. En el momento en que se desató la fatal disputa, el arrestado vestía una camiseta del equipo visitante.

Una vez personados los agentes y las emergencias médicas tras el aviso de alerta recibido por la sala del 091, se prestó una primera y urgente asistencia sanitaria a la víctima en el mismo escenario del suceso. Ante la extrema gravedad de la herida sangrante que presentaba en el cráneo, fue trasladado rápidamente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde los facultativos no pudieron salvar su vida y se confirmó su defunción horas después.