Lazos de sangre en el Mundial: los hermanos que compartirán el sueño de 2026

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Los hermanos Souttar

John Souttar (izqda) y Harry Souttar no están unidos ni por el equipo ni por la selección. En el caso de John, el defensa estará en el vestuario de la selección de Escocia y actualmente juega en el Rangers inglés. Por su parte, Harry estará en la zaga de la selección australiana y milita en el Leicester.