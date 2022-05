Messi, harto de Laporta

Leo Messi no puede más. El argentino está harto de Joan Laporta. La relación entre ambos está muy tocada tras su salida del Barcelona. Leo estaba seguro de renovar y se encontró con la imposibilidad de hacerlo de un día para otro. Un asunto que no olvida.

Messi y su entorno consideran que Laporta le utilizó en la campaña electoral para conseguir llegar a la presidencia, pero que jamás tuvo intención real de cerrar su renovación.

El argentino dejó claro públicamente su cabreo con el actual presidente del F.C. Barcelona en una entrevista con el diario Sport: "Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco".

Lionel, quemado, no entiende por qué ahora Laporta se lleva su nombre a la boca como normal habitual, según desveló Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER.

Desde la salida de Messi, el presidente azulgrana habla constantemente de él, de sus opciones de volver o del dinero que le dio el PSG por su fichaje. El último episodio se dio con las declaraciones de Laporta en el diario L'Esportiu, donde además de decir que el PSG hacía esclavos a sus jugadores por el dinero, señaló que para que volvieran Messi como Neymar al Barça tendrían que hacerlo "gratis".

Es tal el enfado de los Messi con Laporta, que recientemente el padre de Leo llamó a Laporta para pedirle que no hablara más de su hijo.