El pasado 20 de abril, en la previa del Clásico ante el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu (3-2), Carlo Ancelotti utilizó una frase que se ha hecho viral para responder a las críticas hacia el Real Madrid desde ciertos sectores, que acusaron a los blancos de un planteamiento ultradefensivo en el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions contra el Manchester City en el Etihad Stadium (1-1).

"No me sorprende, cada uno puede opinar, para nosotros es muy claro cómo tenemos que jugar (...) A día de hoy no he encontrado a ningún aficionado nuestro triste, no sé si van a ir saliendo en los próximos días. Están todos muy contentos y estoy muy de acuerdo porque el equipo ha dado la cara aún más. Hay un dicho en España que me gusta mucho: háblame del mar, marinero".

Lo cierto es que esta expresión, que viene de un poema de Rafael Alberti con el mismo nombre (Háblame del mar, marinero), ya la había utilizado un día antes (19 de abril) el director de El Primer Palo, Juanma Rodríguez, en su blog de Libertad Digital El Penúltimo raulista vivo, para responder a estas críticas al estilo del Madrid frente al City. "Con un estilo, el City está fuera. Con todos los estilos, el Real Madrid sigue dentro. Y ahora… háblame del mar, marinero", escribió Juanma en un artículo titulado ‘Todos los estilos del Real Madrid’.

Pero la cosa no ha quedado ahí: este sábado 4 de mayo, minutos después de la goleada al Cádiz (3-0) que acerca —todavía más— al Madrid a su trigésimo sexto título de Liga, Ancelotti ha vuelto a pronunciar el "háblame del mar, marinero". Ha sido cuando un periodista le preguntó por las críticas al equipo del inicio de temporada, a lo que el italiano respondía: "No hay muchos peros, algunos hay. Hemos marcado solo cien goles, hemos ganado pero no hemos jugado muy bien... así que, repito: háblame del mar, marinero".

De esta forma, Carletto ha terminado convirtiendo en lema del madridismo una frase que viene utilizando para responder a las críticas y que, en definitiva, ha sido puesta de moda por un periodista de esta casa como es Juanma Rodríguez.