Todos los estilos del Real Madrid

No encontraréis ni un solo madridista que no esté contento con el resultado final del partido del miércoles contra el City, ni uno. Yo, al menos, no me he encontrado con ninguno. Todos están muy felices. Y el Real Madrid, no conviene olvidarlo, trabaja para sus socios y para sus aficionados, que son legión por todo el mundo. El Real Madrid no trabaja para los culés, el Real Madrid no trabaja para los colchoneros o para los sevillistas, el Real Madrid trabaja para los madridistas. Y el Real Madrid tampoco trabaja para nosotros, el Real Madrid no trabaja para los periodistas. Ni para los analistas. Ni mucho menos para los expertos en fútbol internacional. Si el Real Madrid trabaja para los madridistas y los madridistas están felices con que su equipo esté en semifinales, el cuerpo técnico y los jugadores del Real Madrid han cumplido con su objetivo, que no es otro que hacer felices a sus seguidores. Y, por lo visto nada más acabar el encuentro en el Etihad, tampoco da la impresión de que los futbolistas hayan caído en una profunda depresión después de haber eliminado al City en los penaltis. Yo les vi felices. Esto del estilo, lo del ADN, lo del modelo… no son más que las justificaciones que utilizan los perdedores, y eso es lo que diferencia al Real Madrid del resto. No me imagino a un entrenador del Real Madrid, y los ha tenido de todos los colores, diciendo eso de "qué forma tan cojonuda de perder". ¿Es un fracaso perder?... Pues no, no lo es. El fútbol es un juego y no hay nadie que gane siempre o pierda todas las veces. Pero a un entrenador profesional de fútbol de élite le pagan por ganar, el estilo viene después. Si pierdes muchas veces con estilo te acaban echando a la calle, eso es así.

Sobre cómo ha logrado eliminar el Real Madrid al City, o sea sobre el estilo de juego que eligieron a medias entre Ancelotti y Guardiola, se ha establecido por supuesto un debate nacional. Digo que el estilo elegido por el Madrid para eliminar al City lo escogieron a medias entre Ancelotti y Guardiola porque al principio del partido, más o menos hasta que Rodrygo adelantó al Madrid en el marcador, el Real fue a buscar arriba al City, que es algo que no se dice. De hecho se produjo una imagen inédita, la de todos los jugadores del equipo inglés parados y sin saber qué hacer con el balón. Se adelantó el Madrid y luego, claro, al City no le quedó otra que tocar a rebato. Y al Madrid no le quedó otra que aguantar. Sólo faltaría que el entrenador de un equipo Estado que lleva gastados 1.300 millones de euros en 51 fichajes no fuera a por el partido. Fue a por él pero se encontró con un muro. En eso consistió este estilo del Real Madrid, en defender con todo. Y si digo que en eso consistió "este estilo" del Real Madrid es precisamente porque al Real Madrid no le define sólo una forma de jugar al fútbol sino todas. De hecho Jorge Valdano recordaba el otro día que el propio Guardiola reconocía que lo que convertía en distinto al Madrid era la ausencia de un patrón claro. El Real Madrid se adapta. En el Real Madrid no hay ortodoxos, no hay fanáticos. Lo que quiere el Real Madrid es ganar, con eso son felices sus jugadores y sus aficionados. Y estoy bastante convencido de que Ancelotti no planteará el mismo partido ante el Bayern.

Ayer le preguntaron a José Bordalás sobre el estilo empleado por el Real Madrid en el Etihad y el entrenador del Getafe ha dicho que el equipo de Ancelotti hizo un partidazo. Eso ha dicho, "un partidazo". En París, en la ida ante el Barça, el PSG tuvo la posesión y perdió. En la vuelta, aunque es cierto que con un futbolista más, Luis Enrique jugó a otra cosa y ganó. El París Saint Germain empleó dos estilos distintos. La temporada pasada Xavi Hernández, un apóstol de la posesión, ganó la Liga defendiendo y no vi a ningún culé retirándole el saludo al entrenador por ello. La próxima temporada, ya con Mbappé y probablemente con Davies, me gustará ver cómo juega el Madrid contra el City si es que vuelven a quedar emparejados. He oído, por cierto, a muchos atléticos diciendo que todo está mal cuando Simeone defiende y todo está bien cuando quien defiende es Ancelotti. No es cierto. Yo creo que a Simeone le llueven palos cuando se echa para atrás, que es algo habitual en él, y luego pierde. Cuando el Atleti, defendiendo incluso con más rabia de la empleada por el Madrid el miércoles en Manchester, llegó a dos finales de la Champions, no oí tampoco a nadie criticándole. Lo verdaderamente original es escuchar en España críticas dirigidas hacia el único equipo español que se ha clasificado para las semifinales de la Copa de Europa por haberlo conseguido defendiendo fuera de casa y ante el que, según dicen los panenkitas, es el mejor equipo del momento. Con un estilo, el City está fuera. Con todos los estilos, el Real Madrid sigue dentro. Y ahora… háblame del mar, marinero.