El brutal discurso de Paco González al presidente de Asturias, Adrián Barbón: "No me seas lamefalcon"

Paco González, director de Tiempo de Juego de la Cadena Cope, ha tenido un enganchón de época con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

Paco afirmó que "Asturias es una comunidad que no puede presumir de mucho", palabras que encontraron una rápida respuesta por parte de Barbón, a través de su cuenta de X: "Podemos presumir de ser gente humilde, trabajadora, leal, con valores, solidaria, que se está labrando su futuro... y que no somos unos faltosos". "No todos pueden decir lo mismo".

Este miércoles, Paco González ha realizado una contestación bestial al presidente del Principado. El director de ‘Tiempo de Juego’, madrileño pero de familia asturiana, ha abierto el programa de la Eurocopa con un discurso dirigido contra Adrián Barbón.

Que venga darme lecciones demagógicas un político, no lo aguanto. Barbón, si yo fuera faltoso diría que Barbón se escribe con dos 'b' como 'baballo' (tonto de baba como se dice en Asturias).

Te lo voy a decir muy clarito, Adrián Barbón. Cuando hablen los mayores, te callas la boca. Seguramente te lo dijeron en el colegio alguna vez o en tu casa... pues ahora te voy a decir lo mismo. Cuando tú te limpiabas los mocos en la manga de tu jersey en el colegio, yo ya presumía de Asturias en un micrófono para toda España. Cuando hablemos los mayores, te callas ¿vale Barbón?

Soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de asturianos. Toda mi familia nació, vivió y murió en Asturias. No te voy a tolerar ni una vez en toda tu puñetera vida que me des lecciones de cómo es de trabajadora o humilde la gente en Asturias. En tu puñetera vida me vuelvas a decir eso como si yo no supiera como es la gente en Asturias. En tu puñetera vida, 'Barboncito'.

Cuando tú no eras ni un espermatozoide, yo llevaba años yendo con mi padre a cuatro muros que quedaban en pie todavía de una casina de 20 metros cuadrados en la que vivía mi padre, sus hermanos y sus padres. Ocho personas en 20 metros cuadrados sin tabiques, sin paredes... con camastros repartidos. No me hables a mi de humildad, de orígenes humildes de los asturianos. No se te ocurra volver a hablarme de esto en tu vida.

Ahora mide lo que mide tu despacho. Y sabrás lo que son 20 metros si metes ahí a ocho personas viviendo. No te voy a tolerar que me hables a mi de gente trabajadora y humilde. Criaron a una familia de cinco hijos. No me vengas a dar ninguna lección de mierda demagógica política. Esa te la guardas para ti y los tontos que te crean ¿Vale? ¿Está quedando claro? Estoy caliente ¿eh? Pero que te quede muy claro, Barbón, Barboncito...no me seas lamefalcon

Barbón, no me tienes que explicar lo que es el asturiano cuando trabaja. Mis padres se vinieron con una mano delante y otra detrás a Madrid y abrieron una taberna muy modesta. Mi madre trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche cuando se lavaban todos los platos sin lavavajillas.

Y lo que dije, es una percepción mía porque voy mucho a Asturias. Y veo que los pueblos se vacían. Es mi percepción y puedo estar equivocado. Y veo que tampoco traemos muchos ingresos de empresas fuertes que generen riqueza y empleo. El otro día leí en 'La Nueva España' que Asturias es una de las cinco regiones con más paro juvenil de todas las naciones desarolladas, Barbón. Y hace poco escuché en la televisión pública asturiano, que Asturias es la región que menos creció en el primer trimestre de 2024. Hay 17 comunidades y no somos ni la 12, ni la 13, ni la 14, ni la 15... la que menos.

Si te falta dinero, en vez de coger el teléfono y jugar con Twitter, llamas a Madrid y lo pides. Porque he leído en 'El Comercio' que Asturias ha recibido 200 millones, menos de la mitad de lo prometido. Así que en vez de poner un tuit demagógico, usas el móvil y reclamas a Madrid el dinero que te habían prometido.

Si quieres seguir jugando a Heidi, la mejor amiguita de Pedro, pues muy bien... Si quieres hablamos de hospitales o de inversión extranjera.

En mi vida he hablado de ti, ni en antena ni fuera. Ni de tus políticas ni de tu gestión, pero si me vas a volcar un carro de mierda demagógica a tus seguidores, tengo programa todos los días.

Cállate la boquita. No des lecciones. Como vas a hablar tú de trabajo, si llevas toda tu vida chupando de la teta pública. Terminas derecho y según acabas, concejal. Al poquito, vicealcalde, chupando de la teta pública. Luego alcalde, chupando de la teta pública... Luego cargitos en el PSOE, luego en el Congreso, luego el Parlamento asturiano, ahora presidente. No has trabajado en nada. Toda la vida con tus comisioncitas... no vuelvas a hablar de trabajo en la vida.

No eres un ejemplo de asturiano que trabaje. Que sea humilde. ¿Tú vas a ser leal a los asturianos? ¿Vas a refclamar para Asturias lo que le van a dar a otros? ¿Crees que Asturias es menos que Cataluña? ¿Vas a reclamar la misma financiación singular? Ten huevos y reclama para Asturias lo que tus votantes supongo que te estarán exigiendo.

Pero a lo mejor es que te estás labrando tu futuro. ¿Qué crees que a lo mejor algún día te cae algún ministerio? ¿o irte al Senado para no hacer nada? Aquí puedes elegir: ¿Ser leal o ser otro lamefalcon? ¿Quieres ser lamefalcon? Sigue adelante.

Para que veas que no soy faltoso podría decir "Barb?çon eres tonto" pero no lo voy a decir. Aunque lo piense, no lo voy a decir. Cuando quieras, vienes a por más. Tengo programa todos los días.