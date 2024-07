De Iríbar a Bellingham. 50 años de historia de fútbol en una muestra única en Madrid

Los amantes del coleccionismo y el fútbol están de enhorabuena. LEGENDS, The Home of Football presented by LALIGA, considerado como la experiencia de fútbol más grande y única del mundo, cuenta con dos nuevos espacios dedicados al universo de los cromos de fútbol de Panini. Desde el pasado mes de mayo y hasta principios de agosto los visitantes podrán disfrutar de una exposición inédita que celebra más de cinco décadas de la historia del fútbol profesional español.

Se trata de una exposición temporal que, gracias a la alianza de LALIGA y Panini, ofrece al visitante una impresionante colección de más de trescientos cromos de jugadores icónicos que han dejado su huella en la historia del fútbol profesional español desde la temporada 1972-73 hasta nuestros días.

La muestra de Panini completa la experiencia inmersiva en torno al fútbol de LEGENDS. En este espacio de más de cuatro mil metros cuadrados y siete plantas en plena Puerta del Sol en Madrid, se muestran unas seiscientas reliquias de las leyendas más importantes del deporte rey e incluye, además, un cine 4D y un rooftop donde encontrarás el Gastro Sport LALIGA TWENTYNINE´S LEGENDS EXPERIENCE, un restaurante con terraza.

De Iríbar a Lamine Yamal

Desde figuras legendarias como José Ángel El Chopo Iríbar, el mítico portero del Athletic Club y primer cromo de la primera colección, hasta estrellas de nuestros días como Antoine Griezmann, Jude Bellingham o Lamine Yamal. En definitiva, LEGENDS presenta un emocionante viaje a través del tiempo para los seguidores del fútbol y los amantes de los cromos; todo ello en un espacio privilegiado que también ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva en un cine 4D o la posibilidad de disfrutar de LALIGA TWENTYNINE´S LEGENDS EXPERIENCE, el espacio gastronómico único en su azotea.

La muestra recoge una selección de más de trescientos cromos y rinde tributo a la historia del fútbol y a la pasión que los cromos de Panini han inspirado en generaciones de aficionados (Foto: Panini)

Según explica Juan Pedro Martínez, director editorial de Panini España, "la idea de esta exposición surgió a iniciativa de LALIGA. Nos propusieron hacer una aportación, así que nosotros encantados de colaborar con algo que es realmente espectacular", apunta Martínez.

"La primera colección de Panini se editó en la temporada 1972-73", afirma Martínez. "En cualquier caso, la historia de los cromos de fútbol en España viene de mucho más atrás, con otras editoriales anteriores como por ejemplo Bruguera, que en las décadas de los 40 y los 50 ya editaba cromos de fútbol". Desde 1972, Colecciones Este / Panini edita cromos de fútbol de forma ininterrumpida cada año en España.

"Hemos hecho una selección de jugadores icónicos de todos estos años, de casi una treintena de los clubes españoles, para que los aficionados del RC Celta, Real Betis, Real Madrid o FC Barcelona, por citar sólo algunos equipos, puedan ver a sus iconos cuando vayan a LEGENDS", destaca Martínez.

‘Megacracks’ y ‘Adrenalyn’

Además de esta exposición principal, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar muestras de las innumerables colecciones editadas por Panini, que abarcan las colecciones de trading cards sobre LALIGA, bajo las marcas 'Megacracks' y 'Adrenalyn', y eventos como la Copa del Mundo de fútbol masculina y femenina o la Eurocopa de Naciones.

Los visitantes tendrán la oportunidad de explorar muestras de las innumerables colecciones editadas por Panini (Foto: Panini)

"Tenemos diferentes tipos de producto: los cromos adhesivos; las trading cards (‘Megacracks’) de equipos completos, que son coleccionables y se guardan en archivador; y las trading card games o licencias (‘Adrenalyn’), que son cartas coleccionables que además permiten incorporar factores de juego como puntuaciones sobre características de los jugadores", explica al respecto el director editorial de Panini sobre esta segunda exposición.

"La magia del cromo"

Martínez, que en los 70 era "un niño que coleccionaba aquellas maravillosas ediciones de álbumes de cromos", destaca hoy que el mundo del coleccionismo en general, y el del fútbol en particular, sigue gozando de muy buena salud. "Ese momento clave que nosotros llamamos ‘la magia del cromo’, el de abrir el sobre con tensión para ver qué te va a salir… eso es la esencia de todo. El mundo del cromo tiene esa complicidad de los niños con los padres, que hace buena esa frase de ‘recordar es volver a vivir’ cuando el niño se involucra en una colección y el padre lo acompaña y lo disfruta casi tanto como él", dice.

La exposición temporal de LEGENDS es posible gracias a la alianza de LALIGA y Panini (Foto: Panini)

Los álbumes de cromos permiten al coleccionista "conservar los recuerdos de toda una temporada en un solo álbum". Como reconoce el responsable de Panini, "cuando abres tu álbum de hace 20 temporadas y ves a tu equipo, a los jugadores... es algo maravilloso, un recuerdo imperecedero". Una simbiosis, la de los cromos y el fútbol, que en palabras de Martínez es posible gracias a la "excelente relación entre LALIGA y Panini; sin ellos, todo esto sería imposible".

Por último, el directivo de Panini, que se declara seguidor del RCD Espanyol de Barcelona, niega esa "pequeña leyenda urbana" según la cual se produce un menor número de ejemplares de los cromos de los jugadores más cotizados. "Panini es muy serio para esto y siempre hace el mismo número de cromos en cada edición. Los que llegan al final en las últimas ediciones, y más si son de jugadores de mucho nivel, suelen ser los más buscados. A mí, como perico, me hizo mucha ilusión conseguir el cromo de Tommy N’Kono en 1982. No hay más truco; el crack de tu equipo parece que siempre sale al final porque es el más buscado", apunta Martínez.