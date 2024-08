Mucho Mbappé, Vinícius, Bellingham, Rodrygo, etc... pero el Real Madrid tiene un problema serio tras la marcha de Toni Kroos. Su juego es lento y previsible. O al menos así lo demostró esta noche en Son Moix ante un Mallorca que le sacó los colores e incluso por momentos mereció un premio mejor (1-1).

Decepcionante estreno liguero del equipo de Carlo Ancelotti, que acudía a Palma con la Supercopa de Europa bajo el brazo —la conquistó el pasado miércoles en Varsovia frente a la Atalanta—, pero también con muy pocas ideas, cansado y sin fluidez.

Fallaron los jugadores y también Carletto. No parece de recibo que el técnico italiano, salvo el primer cambio de Modric por Tchouaméni (m.62), no mueva realmente el banquillo hasta pasado el minuto 80, cuando dio entrada a Arda Güler, Brahim y Lucas Vázquez. Demasiado tarde, sin tiempo para encontrar soluciones nuevas en un equipo donde sólo Vinícius y Mbappé aportaron algo de frescura.

Bellingham no apareció y Fede Valverde, a quien se le exige que sea el nuevo Kroos, estuvo demasiado fallón. Y el Mallorca lo aprovechó: olieron la sangre los bermellones, que hicieron justicia con el gol de Muriqi, rematando de cabeza a la salida de un córner botado por Dani Rodríguez, y también obligaron a Courtois a lucirse en más de una ocasión.

Ancelotti apostó por el mismo once que ganó la Supercopa de Europa. Sin sorpresas frente a los de Jagoba Arrasate. Ya no está el Vasco Aguirre al frente del Mallorca y el técnico vizcaíno, ex de Osasuna, imprime siempre mucho carácter a sus equipos. En Son Moix no iba a ser menos.

Y eso que empezó bien la cosa para el Madrid con el golazo de Rodrygo a los 12 minutos. Se las prometían felices los blancos, pero el Mallorca no tardó en reaccionar y salió a morder en Son Moix, con el mallorquín a la par que madridista Rafa Nadal viendo el partido desde el palco.

Se juntaron los magos y sacaron un Rodrygazo de la chistera 🚀🔥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/kFBJ13TIaN — DAZN España (@DAZN_ES) August 18, 2024

Mbappé dejó su tarjeta de presentación con una gran galopada mientras el duelo iba ganando en intensidad, tanto meramente en el juego como en los piques. No tardaron en saltar chispas con Vinícius, pero entre el brasileño, su compatriota Rodrygo y Mbappé, los blancos empezaron a instalarse cerca de la meta rival.

Relacionado El Madrid pincha y empata contra el Mallorca

El Madrid tocaba y tocaba con pases cortos, pero sin ideas, profundidad ni velocidad, lo que aprovechó el Mallorca, con su habitual ímpetu, para empezar a merodear el área de Courtois. Fue Vedat Muriqi quien rozó el empate antes del descanso, pero lo evitó el meta belga del Real Madrid.

Una isla 🏝️

Un pirata 🏴‍☠️

Y un tesoro en forma de gol 💰 Muriqi desató la locura para el @RCD_Mallorca#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/gXuxpAOUU4 — DAZN España (@DAZN_ES) August 18, 2024

El delantero kosovar despertó y ya no paró hasta ver puerta. Así, el Pirata sacó petróleo a la vuelta de vestuarios con un gran gol de cabeza. 1-1 y todo por decidir en Son Moix.

Como respuesta, después de un rato sin aparecer, Mbappé se ofreció algo más y Greif tuvo trabajo en la portería local. La entrada de Modric —por un poco entonado Tchouaméni— dio también más claridad al ataque de los blancos, pero el Mallorca no bajó la intensidad.

En su primer partido con los baleares, Johan Mojica convenció a su nueva afición, providencial ante Rodrygo en el posible 1-2. Los locales aún tuvieron el impulso final de ir a por la victoria, con tres buenas ocasiones de Antonio Sánchez, la gran entrada de Larin y un Muriqi que sufrió una dura entrada de Mendy, viendo el francés la roja directa en el descuento. Tremenda tontería la cometida por el lateral galo, ya en la última acción del choque, que le impedirá jugar el partido de la próxima semana contra el Valladolid en el Bernabéu.



Ficha técnica

RCD Mallorca, 1: Greif; Maffeo, Raillo, Valjent, Mojica; Samu Costa(Copete, min. 92), Darder (Morlanes, min, 72), Mascarell, DaniRodríguez; Asano (Larin, min. 72) y Muriqi

Real Madrid, 1: Courtois; Carvajal (Lucas Vásquez, min,. 87), Militao,Rüdiger, Mendy; Tchouaméni (Modric, min. 63), Fede Valverde,Bellingham (Arda Güler, min. 87); Rodrygo, Vinicius (Brahim, min. 87)y Mbappé

Goles: 0-1, min. 12: Rodrygo; 1-1, min. 52: Muriqi

Árbitro: César Soto Grado (Comité Riojano). Expulsó con roja directa a Mendy en el minuto 96. Mostró tarjetas amarilla a Maffeo (min. 47), al técnico Jagoba Arrasate (min. 47)

Incidencias: Partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Son Moix ante 23.010 espectadores. El Mallorca hizo el pasillo al Real Madrid por el reciente título de campeón de la Supercopa de Europa. El jugador de baloncesto mallorquín Rudy Fernández, que acaba de anunciar su retirada, realizó el saque de honor. Rafa Nadal y el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, presenciaron el partido desde el palco