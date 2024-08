Rivaldo: "Rodrygo hace muy bien en quejarse, está al mismo nivel de Mbappé, Bellingham y Vinicius"

Rivaldo, campeón del mundo con Brasil en 2002 y embajador de Betfair, apoyó a su compatriota Rodrygo Goes en las que quejas que el delantero del Real Madrid lanzó a través de su canal de WhatsApp (luego las borró) por sentirse menospreciado en el ataque merengue por la prensa y crítica frente a Mbappé, Bellingham y Vinícius, delantera que ya se ha bautizado como la MBV del Real Madrid. En ella no aparece Rodrygo. Y eso es lo que molestó al mismo atacante brasileño. Rivaldo le apoya en sus quejas en declaraciones a Betfair.

"Tiene motivos de sobra para quejarse y darle ese toque a la prensa y a la gente que solo habla de los tres, de Mbappé, Bellingham y Vinicius. Rodrygo es un jugador muy importante en el Real Madrid y no debería caer por detrás de ninguno de sus compañeros de ataque", comentó para empezar sus reflexiones el que fuera Balón de Oro en 1999.

"Rodrygo está al mismo nivel que Mbappé, Bellingham o Vinicius. Es que tiene toda la razón de hablar sobre el tema porque está a su nivel", insistió un Rivaldo visiblemente alineado con Rodrygo. "Es un delantero que lleva años marcando la diferencia en un club como el Real Madrid. Y que no se hable de su importancia me parece una gran injusticia. Claro que cuando uno se refiere al Real Madrid siempre se buscará que los jugadores estén motivados y llamen la atención, pero es que Rodrygo no tiene nada que desmerecer a sus compañeros", repitió el que fuera ‘10’ de Brasil.

Esta controversia nació después de que se emitiera un comunicado en el canal de WhatsApp de Rodrygo Goes en el que se quejaba de que se pusiera el foco en otros compañeros del Real Madrid y no en sus méritos esta temporada. "La semana pasada hablaron del trío Bellingham, Mbappé y Vini, pero a estas siglas van a tener que añadir la ‘R’ de Rodrygo. Tenemos el cuarteto ofensivo y el resto del equipo. Cada uno tiene su importancia en los partidos y demostrará su valor en las diferentes competiciones en las que participaremos", decía aquel texto que luego se borró de ese canal de WhatsApp.

"Vitor Roque demostrará que se equivocan en el Barça"

Rivaldo, embajador de Betfair, también quiso analizar la situación de otro compatriota, de Vitor Roque. El delantero del FC Barcelona está próximo a dejar el club azulgrana para fichar por el Betis con una cesión. Rivaldo cree que es un buen movimiento personal para el jugador, que así tendrá la oportunidad de demostrarle al Barça que se equivoca dejándole salir.

"Vitor va a un gran club. Es un gran equipo para jugar. Creo que le va a resultar más fácil competir en una liga como la española, donde va a demostrar que es un jugador magnífico. El estar en la misma liga que el Barça le ayudará. Va a demostrar que el equipo se ha apresurado al aceptar su salida y dejarlo marchar esta temporada. Lo tiene todo para que su etapa en el Betis sea un éxito, con minutos y el apoyo de una gran afición", vaticinó el que fuera leyenda de los culés.

"Con la salida de Gündogan el que gana es el Manchester City"

En clave blaugrana, Rivaldo ve con ojos pesimistas la salida de Gündogan, próximo también a fichar por el Manchester City. "Si se confirma, el Barça le va a echar mucho de menos", comenzó a analizar el embajador de Betfair, seguro de que la mejor opción debería haber sido tratar de forzar su continuidad. "Es un gran jugador. Con su fichaje el que desde luego va a ganar es el Manchester City. En mi opinión debería quedarse en el Barcelona. Es necesario para ayuda a que el equipo sea fuerte en las competiciones que jugará, tanto en España como en Europa. Gündogan es un jugadorazo", repitió para concluir el embajador de Betfair.