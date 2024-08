Valverde dice basta con el Caso Nico Williams y el Barcelona: "Qué manía con la historia esta..."

Ernesto Valverde dice basta. El técnico de Athletic, que visitará a un Barcelona al que no gana de visitante desde 2001, ha puesto el grito en el cielo en plena rueda de prensa en la previa del duelo ante los azulgranas por el acoso y derribo sufrido durante todo el verano con la Caso Nico Williams.

El Barcelona utilizó todas las artimañas posibles para intentar birlar a Nico del Athletic. Valverde, que tiene pasado en el Barça como jugador y entrenador, se refirió a las situaciones vividas alrededor de su jugador franquicia. "Le veo contento. Vino a entrenar, hablamos, cogió el 10.....y a jugar", dijo.

Cuando le preguntaron por el futuro del pequeño de los Williams, Valverde saltó: "Le veo muy bien, entrenando con total garantía. No veo ningún problema desde ese sentido. Ha habido ruido, pero es ruido, nada más. Hay que separar lo importante de lo accesorio. Ha llenado tertulias y periódicos, pero nada más. Forma parte del paisaje. No es ninguna novedad en el mundo del fútbol de que salgan noticias que equipos pretendan jugadores. Algunas tienen más resonancia que otras, pero en el fondo todo es lo mismo. Todo depende de cómo lo viva cada uno y en el fondo no es para tanto. La realidad es que Nico está con nosotros y contento. Qué manía con la historia esta... Hay muchas veces que el chicle se puede estirar, pero vamos a soltarlo ya....Hablamos con Nico, vino contento, cogió el 10...y a jugar. No he tenido ninguna duda en ese sentido".

Sobre la evolución futbolística de Nico, Valverde considera que darles confianza y libertad a los jóvenes talentos es fundamental para su desarrollo: "Los jugadores tienen que hacer su camino y siempre hay que dejarles un poco de aire para que vayan mejorando. Los jugadores que entran en el primer equipo se tienen que adaptar a competición, al equipo, a todo...Mira, ves a Lamin y parece que tiene 6 años más. En el caso de Nico y otros jóvenes como Jauregizar o Unai van creciendo cada entrenamiento. En el caso de Nico hay que ver que se ha enfrentado a situaciones y ha respondido. No sé cuál es el techo de Nico y esperamos que sea mucho más alto. Pero es lo mismo que espero con jugadores como Adama o Jauregizar".

Sobre el momento en el que llega el Barcelona al partido: "De momento no le hemos visto demasiado. Todavía no se aprecian mucho los cambios aunque el entrenador querrá meter su propia idea .Hay jugadores jóvenes que han entrado ahí en el centro del campo y según vayan pasando los partidos se verán más cosas del entrenador. Apretar alto, mantener la línea arriba, mantener la posesión es algo que van a seguir manteniendo igual que la calidad de los jugadores. Es un gran equipo".

No espera movimientos de última hora en su plantel: "Hasta el 30 hay que estar mirando a todas partes a ver qué pasa. Intentaremos tener el mejor equipo posible. Ahora mismo tenemos cuatro centrales, porque está Egiluz con nosotros, y si viene alguien, bien y si no viene, pues también. Sabemos qué es el Athletic"