Valencia, en llamas tras la lamentable imagen de Balaídos: Kempes pide actuar

Valencia está que arde. La lamentable imagen que dio el conjunto del Pipo Baraja en Balaídos ante el Celta (derrota por 3-1) unido a la lamentable planificación deportiva perpetrada por el conjunto que preside Peter Lim, han incendiado la capital del Turia en pleno agosto.

La leyenda del Valencia CF Mario Kempes pidió al máximo accionista, en un vídeo publicado en sus redes sociales, que dé "un paso al lado" para que "la grandeza del Valencia no se pierda en la mediocridad".

El mítico exjugador argentino, ataviado de una camiseta de la entidad valencianista, recalcó en una publicación en Instagram que le "duele profundamente" ver la situación en la que se encuentra el Valencia.

"Dos partidos jugados, dos derrotas. Esto no es el Valencia que conocemos, ni el que merece, o lo que nos merecemos todos. El Valencia es más que un club de fútbol, es una institución rica de historia, pasión y un legado que debe ser respetado. Quiero dirigirme directamente al señor Peter Lim. El Valencia Club de Fútbol necesita a alguien que lo lidere, pero que esté comprometido con el éxito y con la historia", subrayó el máximo goleador y ganador del Mundial de 1978.

Kempes, una de las grandes figuras de la historia del club y que ganó la Copa del Rey de 1979, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa como valencianista, dijo que es consciente de que son "tiempos difíciles" pero no se puede "permitir que la grandeza de este club se pierda en la mediocridad".

"Si este señor (en referencia a Lim) no se siente en condiciones de llevar a este club a donde pertenece, le pido respetuosamente, y con el corazón, que haga un paso al lado y que ceda el control a alguien que pueda devolverle al Valencia su gloria. El Valencia es un símbolo de orgullo para los seguidores y todos aquellos que queremos (al club)", recalcó.

Asimismo, en la descripción de la publicación que acompañaba al vídeo instó a Lim "a asumir plenamente su responsabilidad como dueño, gestionando el club con compromiso y la dedicación que los aficionados y la historia del Valencia merecen".

"Si no está dispuesto a tomar las riendas de manera efectiva, le solicito de un paso al costado, permitiendo que lleguen otros con mayor pasión y visión para el club", concluyó Kempes.

Diego López pide perdón

El extremo asturiano del Valencia Diego López pidió perdón tras el encuentro ante el Celta porque no se vio al Valencia de la temporada pasada, aunque también reclamó "calma y paciencia" porque tienen que "saber gestionar el momento" y sobre todo no "volver a repetirlo".

"Hay que tener calma, paciencia, saber gestionar estos momentos y trabajar", argumentó el campeón olímpico, que precisamente fue el autor del único tanto del Valencia en Balaídos, en un partido tras el que pidió humildad porque "no puede volver a repetirse" la mala imagen que ofrecieron.

Diego López, en declaraciones facilitadas por el club, aseguró que no tiene dudas de que el equipo le dará la vuelta a la situación, porque, dijo, no hicieron un buen partido y no quieren que "este sea el Valencia que se vea durante todo el año".

"En general desde los primeros minutos nos ha costado mucho gestionar bien la presión del Celta, nos encontramos con el gol y tuvimos otra ocasión para intentar el 0-2, pero nos empatan muy rápido, el segundo gol nos afecta mucho y aunque mejoramos un poco la segunda parte, el tercer gol nos dejó sin opciones", afirmó López.

"Más que por la derrota es por el juego que se ha visto. Nos ha costado. Por momentos hemos intentado jugar, pero muy poco. Nos afecta (el resultado), pero por suerte el miércoles tenemos otro partido y tenemos la oportunidad de volver a jugar. Hay que trabajar, cambiar y corregir cosas y queremos reencontrarnos con la victoria", comentó el asturiano.