Bordalás estalla por la situación del Getafe y deja retratado a su presidente Ángel Torres en plena rueda de prensa

Getafe y Rayo firmaron el dato histórico más triste de los últimos 20 años. Ningún tiro a puerta en todo el partido. algo que no se veía en un partido de Primera División desde hace dos décadas. Un derbi madrileño descafeinado y que sacó a relucir todas las carencias ofensivas de un Getafe que con Borja Mayoral lesionado, no tiene delanteros en su actual plantilla -los azulones cerraron en las últimas horas el fichaje del joven punta turco de 22 años Yildirim-.

Tras el encuentro llegaba el sainete. José Bordalás dejaba completamente retratado y con el culo al aire a su presidente, un Ángel Torres que en la previa del choque había asegurado que James Rodríguez fue ofrecido al Getafe hasta en dos ocasiones este mercado: "Nos lo ofrecieron hace un mes y hace una semana. Nos sentamos con el mister y nos dijo que no era lo que necesitaba".

El entrenador del Getafe contradecía a su presidente, dejando claro que con la situación actual que tiene -a Bilbao en la primera jornada viajó con solo 15 jugadores y sin un solo delantero- a James le habría recibido con los brazos abiertos: "No hablo de ningún jugador que no tenga la camiseta del Getafe. Yo recibo a cualquier jugador que el club decidió fichar, yo no decido fichajes, los decide el presidente. Si viniera James lo recibiría con los brazos abiertos".

Unas declaraciones llenas de veneno que levantan la polvareda oculta del vestuario de un Getafe en el que Bordalás está muy decepcionado con la planificación deportiva realizada en este mercado estival.

El enfrentamiento con Ángel Torres es ya notorio y público. El Getafe tiene hasta el viernes 30 de agosto a las 00h -momento en que se cierra el mercado- para dotar a su técnico de las herramientas mínimas para poder competir en Primera.