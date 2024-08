El amplio repaso de Carlo Ancelotti a la actualidad del Real Madrid

Carlo Ancelotti pasó por rueda de prensa en la previa del duelo ante la Unión Deportiva Las Palmas y dio un amplio repaso a la actualidad merengue.

Partido frente a Las Palmas

"Creo que va a ser un partido competido. En la Liga española hay partidos muy competitivos, con intensidad a pesar del calor. Mañana va a ser lo mismo, espero un partido intenso y abierto. La UD Las Palmas es un equipo que quiere jugar y va a ser así".

Adaptar el equipo con Mbappé

"Cada año el reto cambia porque cambia un poco el equipo y su estructura. Es normal y el año pasado también necesitamos tiempo. Sacamos muchos partidos en los últimos minutos y este año también va a costar. Es algo normal que pasa todos los años".

Liberar cracks... ¿es posible en el fútbol actual?

"Debemos tener un equipo compacto. Para eso es muy importante el trabajo de los delanteros y los defensas. Si el delantero sale y la defensa no sube, no es compacto, y si el delantero no baja a defender pasa lo mismo".

Militao

"Creo que ha vuelto a su mejor versión, quizás le falta algo pero está mostrando continuidad en el juego y seguridad. Forma una buena pareja con Rüdiger y además tiene buen desplazamiento en largo que lo aprovechamos al tener jugadores rápidos"

Polémica inscripción de Dani Olmo

"Es una pregunta que tienes que hacer a LaLiga, nosotros respetamos a todos los jugadores y a todos los equipos"

¿Qué le pide exactamente a Tchouaméni?

"Es un jugador muy importante. No le pido hacer de Kroos, como a Kroos no le pedía ser Tchouaméni. El equipo debe acostumbrarse a cada uno"

¿Qué recomienda a Reinier?

"Un equipo donde pueda mostrar sus calidades. Nada más"

Levantar la mano cuando el futbolista está cansado

"Es un tema que he comentado con los jugadores. No ha sido un toque de atención al equipo... he hablado de un tema importante y he mostrado mi opinión. Simplemente una evaluación y nada más. Lo más crítico somos nosotros para tratar de buscar una solución siempre"

Formato Champions

"No tengo una opinión aún, porque no hemos jugado aún algo así. Paciencia y hablaremos en un año. A veces lo nuevo puede ser bueno"