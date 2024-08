El FC Barcelona golea al Valladolid, 7-0, como hacía años que no se veía en un partido del Barça. Siete goles que hacen pensar que lo que ocurre en los despachos del club catalán no hacen mella en la actitud de los jugadores y que incluso parece que les da un plus de motivación.

El equipo de Paulo Pezzolano aguantó las acometidas del FC Barcelona apenas 20 minutos en los que el Barça tuvo un palo de Dani Olmo y otro gol anulado al catalán. Ya en el minuto 20 empezó la fiesta de los goles, protagonizada por una Raphinha que parece tocado por la barita este inicio de temporada. Tres goles del brasileño que lo catapultan hacia arriba en la carrera por el pichichi, que aunque apenas llevemos cuatro partidos ligueros, seguro que sirve como motivación a un futbolista que se ha demostrado endeble.

Robert Lewandowski, Jules Kounde, Dani Olmo y Ferrán Torres, se unieron a la fiesta goleadora del brasileño haciendo sus respetivos goles, ante, como digo, un Valladolid que apenas dio signos de tratar de darle la vuelta, por lo menos, al panorama del partido.

Pese a todo el Real Valladolid puede estar satisfecho con el inicio de temporada que esta haciendo, en el que en apenas 4 partidos ha conseguido 4 puntos que lo colocan 12º en la clasificación. Hansi Flick, por su parte, si que estará del todo satisfecho ya que en contra de todo pronostico, su equipo se marcha al parón de selecciones con pleno de victorias, 12 puntos, 13 goles marcados y apenas tres encajados.