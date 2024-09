El Betis compitió en el Santiago Bernabéu y durante muchos minutos sintió que puntuar en el coliseo merengue era posible. En la segunda parte, Kylian Mbappé destapó el tarro de las esencias y con un doblete decantó el triunfo para un Madrid (2-0) que necesitaba que apareciera el mejor jugador del mundo.

Tras el encuentro, en zona mixta, Pablo Fornals dio una lección que está siendo muy aplaudida no solo por la afición verdiblanca, también por todos los seguidores de aquellos equipos que se sienten ninguneados por la prensa deportiva nacional.

Somos muchos a los que nos representan estas de Pablo Fornals anoche. Somos muchos los que nos sentimos ninguneados por el trato que dan a nuestro equipo cierta parte del periodismo de este país. Chapó, @pablofornalspic.twitter.com/l3zsWqhpMZ — El Mago de las Botas Blancas (@ElMagoBotas_) September 2, 2024

A Fornals le preguntan que si pensaba que Mbappé era imparable y su respuesta asegurando que si fuera imparable habría marcado en la primera jornada recibió multitud de elogios. Cuando otro periodista intenta corregirle diciendo que en su debut, en la Supercopa de Europa no en la Liga, Kylian si había marcado, el ex del West Ham deja claro que no le importa lo que haga el Real Madrid y que si no le van a preguntar por su equipo, el Betis, mejor se marcha.

Son muchos los equipos y sus aficionados que están hartos de tener que ser preguntados constantemente por Real Madrid o Barcelona ninguneando un escudo que llevan con orgullo.