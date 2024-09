Lamine Yamal no para de crecer. A sus 17 años sigue asombrando al mundo con su talento innato para driblar. El Barcelona y la selección española de fútbol tienen un tesoro de muchísimos quilates. Yamal se ha sincerado en una entrevista concedida a L´Èquipe, que ha publicado un primer fragmento, donde habla de cómo fue su infancia. Una infancia que no fue, ni muchos menos, sencilla.

"Siempre iba con mi pelota a todas partes. La llevaba en una bolsa al colegio. En clase la escondía porque la profesora no me dejaba tenerla".

Una de las claves de su técnica y talento es el forjarse en la calle, en el barro. A día de hoy los niños ya no juegan en plazas ni patios. Se pierde la esencia del regate y la formación queda reducida a escuelas donde los niños son tratados como robots: "No arriesgues ahí, pásala", es una de las frases más escuchadas.

Lamine descubre uno de sus grandes secretos. Tenía tanto amor por el fútbol, que cuando no tenía amigos con los que jugar, además de dar toques contra una pared e intentar apuntar a la escuadra de la portería de fútbol sala, "jugaba contra perros, siempre corría con ellos y jugar contra un perro es lo más difícil".

Los perros jamás se daban por vencidos cuando Lamine les driblaba, volvían a intentarlo, lo que le ha generado un talento especial en el uno contra uno y a la hora de llevar el balón en esa zurda maravillosa cosido al pie. Él mismo reconoce la importancia que tuvo tanto en su estilo como en su formación jugar en la calle: "Jugar en la calle, el uno contra uno, que me quitó el miedo de jugar ante gente mayor. Ellos tenían 20 años y yo 11″.

Yamal también habla sobre sus ídolos y de sus primeros recuerdos de fútbol: "Neymar estaba en el Santos, obviamente Messi, Villa, todo ese Barça. Fueron los primeros partidos que vi y mis primeros recuerdos de fútbol".

Sobre la cantera del Barcelona: "Cuando llegué tenía ese uno contra uno, pero no tenía control. Jugar en equipo, jugar más rápido o más lento, eso lo aprendí en el Barça. Es el club que mejor trata a los jugadores. Me daba vergüenza el primer día que entré al vestuario del primer equipo. Estaba muy nervioso. Poco a poco fui perdiendo la vergüenza y cuando debuté no estaba nervioso".

Y por último habla sobre la comparación con Messi: "Soy un chico que no me gusta relajarme e ir sobrado. Me gusta que sea más difícil. Prefiero no jugar a jugar todo. Prefiero tener un legado, tener tu carrera. Que te comparen con Leo Messi, lo mejor es no fijarte, pero no me molesta. Si te comparan con el mejor jugador de la historia es que algo estás haciendo bien".