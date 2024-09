El Gobierno británico destroza los planes de los Ancelotti de fichar una curiosa pieza para el nuevo Madrid

El inicio de temporada no ha sido el esperado en el Real Madrid. Tras la llegada de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti está teniendo grandes dificultades para conseguir hacer funcionar toda la maquinaria ofensiva de un equipo que se ha mostrado plano y previsible en el arranque liguero. Con una circulación de balón lenta, una presión tras pérdida en la que se nota que el equipo aún no está a la altura en el aspecto físico, un equipo al que le cuesta mucho ocupar bien los espacios en campo rival -en muchos momentos de los partidos hasta cuatro jugadores han ocupado la parte izquierda del ataque- y la falta de profundidad en la que los laterales en muchos momentos no han conseguido ser trascendentes en campo rival, el Madrid demuestra, como es lógico, que está en construcción.

Ancelotti, perro viejo, pensó en pedir ayuda externa reforzando su equipo de trabajo. Un jefe no solo es bueno por las decisiones propias que pueda tomar, es muy importante saber rodearse adecuadamente. El Madrid dio luz verde a la idea del italiano de contratar a un especialista en fútbol ofensivo. El nombre estaba señalado en rojo: Andy Mangan, uno de los exalumnos de Davide Ancelotti del curso de entrenadores que el italiano impartió en Inglaterra.

El técnico inglés se encarga de mejorar el talento ofensivo tanto a nivel colectivo como individual desde 2019 en distintos equipos. Actualmente está en el modesto Stockport de la tercera división inglesa, por lo que su fichaje por el Madrid era coser y cantar.

El principal inconveniente no venía del Stockport o del propio Mangan -encantado de la oportunidad de dar el salto a todo un Madrid-, sino directamente del Gobierno de Inglaterra.

Y es que, según ha avanzado The Times, el Gobierno de Inglaterra le ha denegado el permiso de trabajo por las regulaciones del Brexit. Una negativa ,a pesar de que el Madrid podría interponer un recurso, que ha terminado de lleno con los deseos de los Ancelotti y del propio Mangan.