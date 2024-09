Quique Setién salió tarifando del Villarreal. Solo duró cuatro jornadas y su despido estuvo envuelto en polémica. Perdió la confianza del vestuario, se le acusó de no preparar los partidos y de perderse parte de la pretemporada por irse de viaje de placer.

Este lunes la respuesta de Quique Setién fue muy contundente. En los micrófonos de ‘El Larguero’, de la Cadena SER. Sobre el despido del Villarreal, Setién fue claro y señaló directamente a dos jugadores del Submarino Amarillo, Albiol y Parejo: "Ellos reclaman que el despido sea procedente, con lo cual aducen una serie de causas por las que me despiden. Y entre esas causas…, de hecho estuvieron allí dos jugadores declarando en el juicio y que fueron allí a decir barbaridades, Raúl Albiol y Dani Parejo, los dos diciendo que habían hecho una pretemporada desastrosa, que no entrenábamos… a ver si el juez entendía que eso era así para considerar el despido procedente".

🚨🟡 "Dos jugadores fueron al juicio a decir barbaridades: RAÚL ALBIOL Y DANI PAREJO" ‼️ "Dijeron que habían hecho una pretemporada desastrosa y que no entrenábamos" 📻👀 Nos lo cuenta Quique Setién, quien aún no ha recibido NADA del Villarreal un año después pic.twitter.com/CfqOPQuWhm — El Larguero (@ellarguero) September 16, 2024

Setién, que termina de cobrar cuatro años después su despido del F.C. Barcelona, sabe que la maniobra del Villarreal solo tiene un final: "Ahora el juez tristemente tiene que decidir si mi pretemporada es buena o es un desastre. Ellos te dan ese pliego de cargos con la intención única y exclusiva de dilatar el pago y de alargar los plazos. Ellos saben que van a tener que pagar. De todos los casos que ha habido desde 2010, no ha habido ni un solo caso que haya ganado un club a un entrenador. Ni uno", añadió el técnico.

Quique Setién no ha vuelto a descolgar la pizarra desde que el Villarreal quiso despedirle: "En realidad no me he retirado. Ahora no lo echo en falta, pero si llega algo que me motive…", cuenta, recordando además que cuando le llamó el Barcelona estaba en una situación que podía haber sido muy distinta: ·Estaba a punto de coger un avión para entrenar a un equipo egipcio, y cuando me lo dijeron… yo decía, ¿cómo voy a firmar por el Barça?".

Quique Setién critica las formas del Barcelona y el Villarreal a la hora de despedirle: "Ya no me gustó mucho la llamada del director general del club avisándome de lo que iba a pasar. Eso ya me pareció lamentable, pero tristemente ya tengo experiencia con estas cosas… Ya desde que Jesús Gil dijo en su momento que yo venía a Santander a atender un negocio de bebidas cuando jugaba o que iba con mujeres de manera estentórea, desde aquella época los pliegos de cargo que he recibido en algunos casos eran de chiste".

"Estos tratan de no pagarte y desprestigiarte y tratar de hacerte daño. Son prácticas en las que se ponen en evidencia ellos mismos, y no tengo nada más que decir. Al Villarreal como club le tengo mucho respeto, como a todos los clubes, otra cosa son las personas que los puedan dirigir en cada momento", finaliza.