Las claves del milagro de Claudio Giráldez con el Celta

El Celta ha comenzado la temporada con una sonrisa en la boca. Los olívicos suman 9 puntos de 15 y están situados en una ilusionante quinta posición. Claudio Giráldez, el técnico que sustituyó a falta de 10 jornadas para el final de la pasada temporada a Rafa Benítez, es el comandante que lidera la revolución de un equipo en el que la cantera cobra un protagonismo vital.

Tras el adiós de Luis Campos como asesor deportivo externo, la presidenta Marián Mouriño decidió darles las llaves de la dirección deportiva a Marco Garcés. Mexicano y sin experiencia alguna en Europa, el Celta ha pagado la novatada firmando un mercado bastante mediocre. Garcés no ha sido capaz de sacar todo el lastre que hacía falta -se ha notado su falta de contactos en el fútbol europeo- y de los 6 fichajes previstos para potenciar un plantel que lleva sufriendo en el alambre demasiadas temporadas, solo llegaron 3 -cedidos Borja Iglesias, Ilaix Moriba y Marcos Alonso-. Tres ofrecimientos de agentes en los que tanto Claudio Giráldez como Iago Aspas -hablaron con Marcos y Borja, personalmente- tuvieron mucho que ver en sus contrataciones... ¿y que hace Garcés?... Como el mismo dice, coger experiencia y poner "la oreja al suelo".

Marco Garcés resumiu este fío en minuto e medio: https://t.co/1PFRdoJcV3 pic.twitter.com/6aYLYZ9U7i — Álex Gesto (@GestoFoot) September 3, 2024

El Big Data es una herramienta maravillosa, pero jamás debería sustituir al ojo humano. La labor de scout, de ir al barro a ver el talento de los jugadores, de adelantarte al resto fichando un mirlo blanco nunca pasará de moda porque es la base del posible crecimiento de un equipo. Cerrarse las puertas a fichar talento joven de fuera, solo mirando lo que tienes en casa, es un suicidio para el Celta. Las camadas son como los melones. Te pueden salir excelentes, como la actual que copa el primer equipo del Celta con los Damián, Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Carlos Domínguez, Carreira, Alfon -salió del Albacete pero se ha hecho mayor en Vigo-, Pablo Durán o Javi Rodríguez o mucho peores.

No hay una fórmula del éxito. El Celta trabaja desde hace años muy bien la base, pero con escasos recursos y sin amplitud de miras, los milagros no es fácil que se repitan. Por ello es clave cuidar lo que tienes y no dejar de buscar talento para completar tu vivero. El Celta es el único equipo que no ha pescado mirlos blancos en otras canteras españolas para reforzar su base -ni un solo infantil cadete o juvenil de otros equipos fuera de Galicia- y tampoco ha sido capaz de fichar jóvenes como Larsen o Williot -el sueco es un jugón que valdrá mucho dinero en no mucho tiempo- para el primer equipo que puedan crecer y dejar una buena suma de millones en A Sede -el noruego se marchó cedido este verano por 3 millones de euros con una opción de compra obligatoria de 27 millones la próxima temporada-.

Ante este panorama, la cantera se muestra vital para el futuro del club. Giráldez, todo personalidad, le ha dado las llaves y muchos están tirando la puerta abajo. El pasado domingo, el técnico de Porriño puso 6 jugadores titulares con pasado en la cantera. Más del 50% del once titular. Una barbaridad.

El técnico gallego, además, tiene un estilo muy definido. Quiere que el Celta, el segundo equipo más goleador en lo que va de Liga, sea protagonista en los partidos. Juego vertical, presión asfixiante tras pérdida en campo contrario con una línea defensiva muy adelantada para ahogar al rival. Un equipo que pisa con muchos efectivos el área contraria y que es el cuarto que más remata a puerta tras Real Madrid, Barcelona y Sevilla.

Otro de los secretos de Claudio es tener a todo el plantel enchufado. En el fútbol moderno es fundamental utilizar tu fondo de armario. Giráldez suma un dato asombroso: en sus 15 partidos (5 esta temporada y 10 de la pasada) que ha dirigido al primer equipo del Celta -su trabajo primero con el juvenil y posteriormente con el Celta B fue excelente- jamás ha repetido alineación. También ha combinado el 4-4-2 con el 3-5-2, lo que complica el estudio del rival a la hora de plantar el choque. El factor sorpresa es parte del plan del técnico del Celta que además influye mucho durante los partidos: de los 8 partidos de 15 que han ganado los celestes con Claudio, 6 han sido remontando. Eso da una idea de lo intervencionista que es el técnico en el devenir de los partidos -utiliza muy bien los cambios-.

❞𝑪𝒂𝒅𝒂 𝒗𝒆𝒛 𝒒𝒖𝒆 𝒎𝒊𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒓𝒂́𝒔...

𝑺𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒆́ 𝒂𝒒𝒖𝒊́❞ Claudio Giráldez es @RCCelta 💙#ElDíaDespués pic.twitter.com/y6znY9VTiu — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) September 16, 2024

La filosofía de Giráldez -no hay nadie indiscutible y no le tiembla la mano en dar oportunidades a los canteranos- está enamorando a una afición que disfruta como hace años no lo hacía con su equipo. En Balaídos -donde el Celta suma tres victorias en los tres primeros partidos disputados como local algo que no se veía desde la 97/98-, los días de partido se han convertido en una auténtica fiesta -la obra de arte como himno que compuso C. Tangana y la grada de animación han dado un impulso tremendo a la afición-.

🩵 𝟭𝟬𝟭 𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗳𝗼𝘂𝘁𝗲𝘇𝗮 𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗮𝘇𝗼́𝗻 🎂 🫒💯 #OliveiradosCenAnos soando 𝗘𝗦-𝗣𝗘𝗖-𝗧𝗔-𝗖𝗨-𝗟𝗔𝗥 no noso templo para proclamar moitos anos máis de puro celtismo! 🎉 Parabéns, afección. Isto é para vós!#101anosXuntos ⋄ #LALIGAHighlights pic.twitter.com/NO5r0AyU8d — RC Celta (@RCCelta) August 23, 2024

A falta de recursos externos, Giráldez ha tirado la puerta abajo con sus cachorros. El Celta se revela y espera, al fin, hacer gozar y soñar a su fiel afición.