Bellerín se salva de una lesión por una durísima entrada... que no vio la roja

En el partido atrasado de la jornada 3 que han jugado Real Betis y Getafe hemos vivido una nueva acción polémica en la que a priori, es una decisión clara, pero en la que se decide no actuar. Héctor Bellerín podría haberse lesionado de gravedad por una patada sin sentido de Bertuğ Yıldırım desde el suelo.

Nada más comenzar el partido Bertuğ cae al suelo peleando un balón con el ex del FC Barcelona y, una vez en el suelo, para zafarse de Bellerín, estira ambas piernas de manera deliberada y una impacta en la rodilla del jugador bético.

🖥️💥 El VAR se lavó las manos en el Real Betis - Getafe. 👉🏻 Bertug clava los tacos en la rodilla de Bellerín para, tras ello, empujar con fuerza, doblándosela. ❌ ES ROJA DIRECTA. ▪️ Se trata de una agresión sin balón que pone en peligro la integridad física del jugador. pic.twitter.com/tqbkQLJZJM — Archivo VAR (@ArchivoVAR) September 18, 2024

Suerte tuvo el catalán que el impacto se produce cuando sus tacos no están clavados al suelo y no sufre una torsión agresiva de la rodilla. La jugada es revisada al momento por el VAR, pero en esta ocasión no resulta suficiente para que el jugador turco sea expulsado.

La acción de Bertug sobre Bellerín en la que el @RealBetis pidió tarjeta roja#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/6yaikivool — DAZN España (@DAZN_ES) September 18, 2024

Lo inentendible de esta jugada es la no expulsión por el VAR del jugador del Getafe cuando, se aprecia deliberación en la jugada y disponen de infinidad de cámaras para revisar la acción. Parece que ahora, si no se consigue hacer daño al rival, no hay expulsión. Tendremos que esperar que el jugador sufra una lesión de varios meses de duración, para ver un tarjeta roja.

Aun y todo, el bonito gesto de José Bordalás con Héctor Bellerín no pasó desapercibido. El técnico alicantino pidió rápidamente las asistencias para el jugador bético que se hallaba tendido en el terreno de juego junto a su zona técnica, metiéndose incluso en el campo para ver si el lateral derecho del Betis estaba bien.