Tebas: "¿Negreira? El Barça tendrá su sanción, pero no la que venden algunos 'portacoces' de Madrid"

El presidente de LaLiga nunca se muerde la lengua. En una entrevista al podcast The Wild Project, del youtuber Jordi Wild, Javier Tebas analiza varios asuntos de la actualidad futbolística como el caso Negreira, la delicada situación económica del FC Barcelona o su nefasta relación con Florentino Pérez, pasando por Vinícius y el racismo, los amaños de partidos, su lucha incansable contra la piratería, la Superliga o los clubes-estado como el Manchester City.

Sobre el caso Negreira, Tebas ha dicho que tiene claro que "a nivel deportivo está prescrito". "En este caso no se ha acreditado que se hayan pagado a árbitros y tampoco creo que se demuestre. El Barcelona pagaba a (José María Enríquez) Negreira porque les vendía que podía influir en los ascensos y descensos de los árbitros. Les vendía que en eso podía tener más influencia el Barcelona", explica el dirigente antes de reconoce que "eso es corrupción deportiva, pero no al nivel de la compra de partidos".

"Creo que el Barcelona tendrá su sanción, pero no del nivel del relato que algunos portacoces están construyendo desde Madrid. No hay nada más. Creo que va para largo. Tendrá que haber un juicio, pero no creo que salga que Negreira pagó dinero a árbitros", añade.

La relación con Florentino

Sobre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Javier Tebas apunta que "yo tenía una buena relación con él hasta que llego a la venta centralizada de los derechos de televisión. Estuvimos dos años negociando con el Gobierno, y ahí las cosas empezaron a complicarse".

"Cuando más nos distanciamos es cuando dijo, con una cara de buenísimo como si no rompiese un plato, ‘Javier, que no me escuchas...’. Y yo le dije: ‘Yo te escucho, pero no te hago caso...’. Seguí hablando con él, pero con posturas de mucha presión. Hizo que echaran a directores. También tuvo las grabaciones, pero por su capacidad de influencia hace que no se hable", relata.

"Florentino ejerce mucha presión. Quita y pone directores de periódicos. Ahora mismo tengo una denuncia del Real Madrid en el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo) con el que buscan inhabilitarme. También me puso una denuncia en la Audiencia Nacional... Digo lo que pienso y no le gusta. ¡Y soy madridista! Le pasa como con la UEFA, quería que hicieran unas cosas, no la hicieron y se fue a la Superliga... Donde está Florentino me ocupa y preocupa", denuncia.

"En la Asamblea del Real Madrid dijo que el club había venido a salvar el fútbol... Esto no puede ser. Tiene ese carácter mesiánico. Hace unos meses los países de la UE firmaron un documento contra la Superliga, aunque con otras palabras, pero no lo firmó España... Fíjate su influencia. Es un tema cultural, tiene un modelo que no quiere nadie de LaLiga. En el fútbol no pueden mandar los más ricos. El Real Madrid es la locomotora junto al Barcelona, pero otra cosa es que la competición sea según lo que a ti te parezca", asegura.

Precisamente, hablando de la Superliga, Tebas asegura que, ahora que el proyecto está parado de momento, "son momentos divertidos, pero fue duro. Llegué a pensar que podía salir adelante".

Situación económica del Barça

Respecto a la situación económica del Barcelona, el presidente de LaLiga apunta que el club "está menos mal de lo que la gente piensa. Cuando llega Laporta a presidente declara unas pérdidas de 560 millones de euros. Alguien los tiene que poner. Tenía una masa de 600 millones de masa salarial. Si no le dejas fichar, no va a vender jugadores. Por eso la famosa regla del 60%. Ahora mismo el Barça está cerca de la regla del 1:1. A partir de la de las palancas del Barcelona se prohibieron, había una cola de clubes que querían hacer lo mismo. Espero y deseo que el Barcelona pueda estar en la regla 1:1 en enero. El tema de Nike le va a ayudar bastante. Ha reducido 200 millones en masa salarial, eso es una barbaridad", añade.

También echa un cable Tebas a Vinícius al afirmar que "hace bien en liderar ese tema del racismo". "Él dice que España no es racista. Lo que sí que dijo es que si seguía habiendo episodios racistas no se jugase el Mundial 2030, con lo cual no estoy de acuerdo. Es un líder en la lucha del racista, aunque España y el fútbol no lo son. Desde Valencia ha habido un avance. Ahora la gente señala cuando está cerca del que hace un gesto racista. En el campo del Eldense se señaló. Hacemos un seguimiento de Vinícius en todos los partidos y hemos denunciado cuando sufre un insulto. Hemos eliminado muchos insultos de los campos. Tenemos que hacer el fútbol un entorno familiar y de diversión".

Lucha contra la piratería

Respecto a la lucha contra la piratería, Tebas asegura que "el problema no es el precio. Ahora hay tarifas que tienes el fútbol por 46 euros. En España hay cinco partidos que se ven por DAZN y no hace falta tener banda ancha. Y esos también se piratean. Netflix acaba de presentar una carta en Bruselas quejándose de la piratería. El problema no es de precio, la gente se ha acostumbrado a no pagar por el fútbol".

"Muchas de estas IPs piratas la calidad es muy bueno. Lo que pasa que la gente luego no se da cuenta que quieren tener los mejores jugadores. España, después de Malta, es el país en el que más se piratea en Europa. No es una guerra perdida porque esto se va a acabar. Si Google quisiese, la piratería se acabaría en el 80%. En los países árabes no hay pornografía. Aquí la piratería es delito, también se podría bloquear. Pero Google no lo hace. Se está violando la propiedad intelectual de los clubes. Si se deja de defender, los clubes irán a la ruina. Será todo una catástrofe".