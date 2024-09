Chrisantus Uche ha sorprendido a propios y extraños en sus primeros partidos con el Getafe. El joven jugador nigeriano tan solo lleva dos años en España, uno en el Moralo y el curso pasado en el Ceuta de 1ª RFEF, pero Bordalás le ha dado galones y confianza. Hay que destacar que Uche siempre ha sido defensa y su nuevo entrenador le ha colocado de delantero. Pero, ¿cómo ha sido la vida de Uche? ¿Cómo ha terminado en el Getafe CF? Su desembarco en la élite no ha sido nada fácil.

Uche llegó a España en 2022 sin conocer el idioma a un Moralo donde el lenguaje del fútbol fue su principal forma de comunicación. Suficiente para que el Ceuta se fijase en él y se marcara una gran temporada en Tercera RFEF, donde, hasta ayer, había marcado su único gol en España. Pero su destino no sería el primer equipo del Ceuta, sino el filial, donde Chrisantus aterrizó a cambio de 800 euros. El fútbol y sus diferencias.

Pero este 2024 todo cambió para Uche ya que fue un fichaje del Getafe a petición expresa de su entrenador Bordalás. De hecho, el equipo azulón cerró su fichaje el pasado mes de febrero -medio millón de euros mediante-, cuando Uche todavía militaba en el Ceuta. Hay que recordar que el de la Primera Federación es un mercado que suelen explotar en el Coliseum, ya ficharon el verano pasado a Sergi Altimira desde el Sabadell, vendido después por dos millones al Betis.

Dos años y un paso por distintas categorías que le sirven al bueno de Uche para hacer una valoración del arbitraje español en la que no puede ser más contundente: "Son todos muy malos. Me van a golpear, y el árbitro solo dirá que me tengo que levantar, no. Es falta, la tienes que pitar. Pero si golpean a otra persona, el árbitro simplemente la pitará y es muy doloroso. Es muy doloroso", afirmaba muy dolido el nigeriano.

"Tú no puedes hacer nada y no tienes ningún poder. Porque el árbitro tiene el poder de hacer lo que quiera. Tienen que parar esto.", comentaba el azulón. Se siente muy desprotegido con el arbitraje de LaLiga y no lo ha podido describir de mejor manera.