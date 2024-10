En el Real Madrid siguen dándole vueltas a cómo solucionar los problemas del ruido que han generado un profundo malestar en los vecinos del Nuevo Bernabéu. La directiva del conjunto merengue se vio obligada a suspender los conciertos y eventos no deportivos que tenía planificados hasta marzo de 2025. Un grave contratiempo que cuesta un auténtico dineral a las arcas del club.

El Madrid, siempre desde una vía amistosa, busca soluciones con la asociación de vecinos afectada.

El varapalo económico de la suspensión temporal de los conciertos y eventos no deportivos se suma a la paralización por orden judicial de las obras de los parkings del Santiago Bernabéu, así como el túnel que iba a conectarlos con el estadio. Y es que la prioridad actual es conseguir a toda costa cumplir con la normativa de ruido que establece el Ayuntamiento de Madrid.

La última idea del Madrid para terminar con los problemas del ruido de los vecinos ha sido la de ofrecer a los afectados insonorizar sus viviendas. Una propuesta que ha adelantado Ramón Álvarez de Mon en su cuenta de X. Propuesta que ha sido rechazada. Primero porque consideran que la insonorización de sus viviendas solo terminaría con el problema parcialmente, cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables, pero en días de buen tiempo, los conciertos obligarían a no poder abrir sus ventanas si no quieren volver a tener problemas con el ruido.

🚨 El Real Madrid ha hecho una oferta a los vecinos de Rafael Salgado y Concha Espina que consiste en insonorizar sus casas. La oferta ya ha sido rechazada por dos de las comunidades de vecinos involucradas. El resto de las comunidades aún no han contestado. No es el ruido lo que… pic.twitter.com/hyisheyfpX — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) October 5, 2024

Además, Álvarez de Mon explica que no solo es el ruido lo que molesta a los vecinos: "No es el ruido lo que molesta. Es la gente" . Una información que señala que los vecinos no están conformes con los asistentes a los eventos que están en la calle varias horas antes y después generando problemas como suciedad o aglomeraciones.

Es por ello que la solución amistosa que pretende el Real Madrid se complica mucho. Las comunidades de vecinos que se consideran afectados por el Nuevo Bernabéu pelearán hasta las últimas consecuencias para conseguir que el estadio albergue solo partidos deportivos, tal y como la normativa contempla.

El Madrid está metido en un buen brete y habrá que esperar para comprobar si consigue solucionarlo.