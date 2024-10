Tremenda indignación del Betis con los árbitros tras el derbi sevillano: "Nos mienten en la cara"

El derbi sevillano (1-0 ganó el Sevilla) estuvo marcado por la polémica. El Betis se quejó amargamente del penalti que pitó Martínez Munuera y que terminó en el único gol del partido, obra de Lukebakio. Una mano de Diego Llorente terminó costando el partido al equipo de Manuel Pellegrini.

Penalti a favor del Sevilla por mano de Diego Llorente.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/mBLt6nfpvi — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 6, 2024

La acción del penalti ha causado un tremendo malestar en el seno bético. La afición, la plantilla y el cuerpo técnico coinciden: se sienten que el colectivo arbitral les ha faltado el respeto.

Diego Llorente, el protagonista involuntario cuya mano de espaldas terminó dando el triunfo al Sevilla, fue contundente con su opinión sobre el arbitraje tras el partido en las declaraciones en Movistar:

El penalti: "La verdad es que el penalti... Acabo de ver las imágenes y no entiendo nada, no entiendo nada. Yo las manos las tengo abajo, él dice que las tengo abiertas y en ningún momento tengo las manos en horizontal. Ya no es solo que pite penalti, que es lo que puede interpretar en el campo, pero que el VAR no le llame y encima le diga que tengo las manos así es faltarnos al respeto, es lamentable la verdad".

Lo que le dijo el árbitro: "En las imágenes se ha visto, decía que tenía las manos en horizontal y las manos las tengo abajo y estoy de espaldas al balón. Es imposible, imposible que yo vea el balón y que tenga intención alguna de cortarlo. Creo que nos estamos cargando el fútbol y más allá de eso, las explicaciones que se dan al jugador es reírse del jugador, es reírse del aficionado, de mucha gente. Un poquito más de respeto a este escudo y al fútbol en general".

Por su parte Manuel Pellegrini, técnico del Betis, también alzó la voz en sala de prensa: "Tuvimos un primer tiempo con ocasiones claras de gol que tapó bien su portero y después un penalti decidió el partido, un penal que tiene que revisar por lo menos el VAR para estar seguro el árbitro. Le pega de espaldas, la mano está abajo, no tiene ninguna intención y ni siquiera va a portería el cabezazo. Recién el partido giró. En un partido así, una decisión tan importante tiene que ir a revisarla al VAR. No lo dio, el Sevilla se agrandó y nos costó mucho recuperarnos. Terminó ese penal decidiendo un partido muy parejo en el que los dos equipos lo dieron todo y muy limpio, que también es importante".

Charla con los árbitros: "No, no, no creo que haya habido un arbitraje conflictivo ni polémico, ni mucho menos. Pero cuando hay una acción tan importante debería ir a revisarla para estar seguro. Y si después cobra el penal, está bien, lo ha revisado y lo estima. Pero no creo que el árbitro haya tenido incidencia en el resto del partido porque fue disputado, limpio y no tuvo mayores problemas".

El Betis se vuelve de vacío de su visita al Pizjuán y el cabreo en el seno verdiblanco es de órdago.