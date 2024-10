Las dantescas palabras de Gaspart para blanquear el escándalo arbitral culé

Joan Gaspart vuelve a salir por la tangente cuando se le pregunta por el caso Negreira. Hay personalidades muy predecibles que siempre utilizan el "Y tú, más", cuando se sienten señalados, que buscan su defensa en un ataque exterior. A Joan Gaspart le conocemos todos y es muy predecible. Jamás reconocerá un error.

El expresidente del Barcelona tiró un dardo envenenado a la hora de valorar los movimientos del Real Madrid en el caso Negreira. Gaspart, de hecho, acusó en Jijantes a la entidad blanca de haber tenido relaciones con el estamento arbitral y de estar sacando beneficio de esta investigación.

"Ellos no tienen solamente un Negreira, han tenido cientos de Negreiras en su historia. Por lo tanto, a ellos les va muy bien que este tema de Negreira no se acabe y vaya durando años cuando saben que es mentira y que es falso, que el Barça jamás en su vida ha comprado ni influido en las decisiones de ningún árbitro...".

Es tal la impunidad que sienten los expresidentes del Barcelona que pagaron al vicepresidente de los árbitros durante 17 años que se permiten el lujo de bromear con el tema: "Yo me tuve que ir del Barça porque no ganaba ningún partido y los socios pidieron que me fuese. Tú te crees que si yo, sabiendo que comprando árbitros podría ganar... todavía seria presidente".